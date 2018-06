Una elección no se gana con amenazas de tigres y diablos: Meade

AMLO ya sabe que perderá por soberbio

El candidato de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, aseveró que “quien hoy amenaza con sacar tigres y diablos, ya se dio cuenta, en su corazón, que perdió esta elección, por soberbio, porque no hizo estructura y no tiene una militancia de verdad”.

“Ni con tigres ni con diablos, esta elección se gana con estructura, con activismo, con ideas, con propuestas, haciendo campaña todos los días”, expresó durante su cierre de campaña en Mérida, Yucatán.

Arropado por militantes de Nueva Alianza y su dirigente nacional, Luis Castro, sostuvo además que ese que amenaza con el tigre va a perder, “porque después de 20 años no hay una sola gente en México que pueda decir: Él me ayudó”.

En este marco instó a seguir haciendo la tarea, porque “hay quienes piensan que con el vuelito, que con el nombre, que sin hacer campaña, les alcanza para ser competitivos, esos hoy quieren sacar tigres y sacar diablos”.

Sin embargo apuntó que los maestros que saben de educación y hacer cuentas, “sabemos que cuando se levanta una encuesta, si la mitad no contesta, eso quiere decir que esa mitad está pensando en nosotros”.

“Además, quiere decir que si de la mitad que contesta, 30 por ciento está indeciso, está pensando en nosotros y quiere decir también que el 70 por ciento no se pronuncia en una encuesta, y ese 70 por ciento no va a votar por el que no ha trabajado, por el que no ha entregado una vida por el servicio, por el que nunca hemos visto ayudar”, expresó.

El abanderado PRI, PVEM y Nueva Alianza se declaró listo para ganar esta elección de la mano de los dirigentes, en los sectores, en los distritos y en las secciones.

“Que no quepa ninguna duda, el domingo el único resultado aceptable ¡es ganar!”, arengó Meade Kuribreña tras reiterar su propuesta de que los maestros mexicanos tengan el mejor salario de Latinoamérica.

Además, llamó a duplicar las visitas a los amigos y familiares para convencer en esta recta final de las campañas, ya que su triunfo trae consigo una agenda de gobierno que le conviene al país, la defensa de las lenguas, la inclusión de los pueblos originarios y una educación bilingüe.

En tanto, Luis Castro Obregón, presidente del Comité de Dirección Nacional de Nueva Alianza, advirtió que si “no luchamos el próximo domingo, por los espacios de derechos que demandamos, los enemigos de la educación pública nos podrán rebasar”.