Tras ser acusado de violación y golpes, Eduardo Carabajal responde

La actriz Elisa Vicedo fue golpeada por el actor de “Como dice el dicho”, luego de que ella asegurara que fue abusada sexualmente por él en su adolescencia

Durante un evento público realizado en la Ciudad de México, la actriz Elisa Vicedo fue golpeada por el actor Eduardo Carabajal, luego de que ella asegurara que fue abusada sexualmente por él en su adolescencia.

Ante el shock que tuvo la actriz al reencontrase con el hombre al que indica como su agresor, su padre, a quien le había hablado del tema poco tiempo antes, encaró al actor, quien golpeó a la joven cuando ésta lo llamó violador.

El incidente fue presenciado por los asistentes al evento y motivó la crítica de Emmanuel Duprez, quien entrevistó a Vicedo para dejar constancia de su denuncia.

En la entrevista, la joven actriz aseguró que no había querido hablar sobre el abuso del que fue víctima por temor y porque vio la reacción de la gente y la industria ante el caso de Karla Souza.

Tras la agresión, ocurrida el domingo pasado, Vicedo acudió a las autoridades, pero hasta el momento no se han anunciado medidas contra Carabajal.

Luego de que la actriz Elisa Vicedo acusara de violación y agresiones a Eduardo Carabajal, actor famoso por su participación en el programa “Como dice el dicho”, respondió en una entrevista para “ De primera mano” donde el actor dio su versión de los hechos, negando haber abusado sexualmente de Vicedo y rechazando ser la persona que la golpeó en un evento público.

Eduardo dijo que conoció a Elisa hace dos años. Comentó que trabajaron en una obra del concepto Teatro en Corto, su relación fue laboral, ya que aseguró que jamás tuvieron contacto físico o alguna relación sentimental.

Carabajal comentó que Elisa siempre se mostró con poca actitud a la hora de trabajar en la puesta en escena. Externó que en ese tiempo ella les confesó, tanto a él como a los otros actores del montaje, que tenía problemas de anorexia, bulimia y que además se quiso suicidar.

“Elisa tiene un grave trastorno y no uno sino varios, dicho por ella, por eso quiero que las autoridades de verdad vayan hasta las últimas circunstancias y no se quede en impunidad. Poner en tela de juicio a una persona por una situación inexistente se me hace muy injusto”, sostuvo.

Mónica Noguera, una de las presentadoras del programa “De primera mano”, le preguntó a Carabajal por qué Elisa traía golpes en su rostro.

“Yo no golpeo a una mujer. El papá de Elisa estaba gritoneándome, en una que íbamos caminando él se tropieza con su hija y él mismo, creó, golpeó a su hija con la cabeza. Ambos terminaron en el piso”.

Cabe señalar que fue durante un evento para el cuidado de las mascotas en la Ciudad de México, donde los actores de “Como dice el dicho” protagonizaron un escándalo, luego de que Vicedo acusó a Carabajal de haber abusado sexualmente de ella cuando tenía 19 años.

