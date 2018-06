Dharius muestra su álbum “Mala Fama/ Buena Vidha”

El legendario rapero mexicano lanza esta nueva producción, que ya se encuentra disponible en edición física y en todas las plataformas digitales

Desea estar pronto en un Vive Latino como solista

Asael Grande

Luego de cuatro años de espera, Dharius está de regreso con su impresionante álbum: “Mala Fama/ Buena Vidha”. El legendario rapero mexicano lanza esta nueva producción, que ya se encuentra disponible en edición física y en todas las plataformas digitales: “apenas acaba de salir el disco, ya tenemos el video del primer sencillo, que es el tema de ‘Te gustan malos’, este disco, lo compuse diferente al primero (‘Directo hacia arriba’), con el primer álbum, me acababa de separar del Cartel de Santa, y me encerré tres meses en un estudio, a escribir todas las canciones del disco; con ese primer disco fui a Argentina, a Chile, a varios lugares, de ahí salieron varias de las letras para mi segundo disco, cuando andábamos prendidos ‘maqueteabamos’ las rolas, y todo mi disco nuevo, se siente bien mío, bien sincerote, y está chido, me siento bien feliz de que haya salido, la respuesta de la gente en redes sociales ha sido bien chida; en este disco ya hice coros, no sé cantar, pero pues más o menos, creo que es un proceso, ‘Mala Fama/ Buena Vidha’ lo siento más natural, y más afianzado a lo que yo soy, a lo que quiero transmitir, no quería sonar igual que antes, este disco sigue siendo un ‘desmadre’”, dijo Dharius, en conferencia de prensa.

‘Mala Fama/ Buena Vidha’, estuvo bajo la producción musical de Mauricio Garza, quien trabajó las canciones junto a Dharius, entre las que destacan “Mala vibra”, “Hey morra”, “La Durango” y “Me voy a poner bien loco”, singles que ya cuentan con video: “estuve quince años con El Cartel de Santa, así que el sonido de este disco es un poco a lo que hacía con ellos, eso es inevitable, la música cambia, ahora quienes mandan son los ‘morros’, en mis canciones escribo lo que me pasa pasa cuando viajo, o en las fiestas, trato de escribir de las cosas divertidas que me sucede, nunca escribo de las cosas malas, escribo de lo bueno que me pasa en la vida, ese es el mensaje de mis canciones, con temas de fiesta, por ejemplo, ‘Mala Fama/Buena Vidha’, que es el nombre del disco, habla de cuando estaba morrito, y te discriminaban por que eras rapero, eso hace veintidós años, mis rolas no son para niños, pero siempre escribo sobre cosas reales, y para que la gente se divierta”, agregó Dharius, cuyo video ‘La Durango’, cuenta con 43 millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube, o ‘Hey Morra’, que ya acumula casi 24 millones de vistas.

“Mala Fama/Buena Vidha” incluye las canciones: “Mala Fama/Buena Vidha”, “Te gustan malos”, “Mala vibra”, “Hey morra”, “Es el pinch Dharius”, “La Durango”, “Me voy a poner bien loco”, “Allá por Cd. Juárez”, “Un camión lleno de puras de esas, “De party sin ti”, “Perro loco”. “Espero pronto estar en un Vive Latino, como solista, por el momento haré una gira de firmas de autógrafos con mi disco, que es un rap con beats modernos”, finalizó, el rapero mexicano, originario de Monterrey.