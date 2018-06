Reto a los reggaetoneros a cantar contra mí, seguro perderán: Laureano Brizuela

Se presentará el 14 de julio en el Teatro del Parque Interlomas con su gira “Volveré”

El argentino regresa con todo a la música, luego de seis años de juicio penal, del que fue declarado inocente de evasión fiscal

Regresa con concierto y nuevo disco

Arturo Arellano

Una de las estrellas máximas del rock latinoamericano, Laureano Brizuela, quien recientemente fue declarado inocente, ante las acusaciones que recibió de parte del gobierno sobre evasión fiscal, esto luego de un proceso judicial de seis años en los que se mantuvo medianamente alejado de la música. Ahora con el orgullo por delante y la frente en alto, el artista retorna con todo a los escenarios y trae su Tour “Volveré” a México, con una fecha en el Teatro del Parque Interlomas el próximo sábado 14 de julio.

Con la emoción de reencontrarse con su público mexicano, Laureano concedió una conferencia de prensa, en la que adelantó algunos detalles de su presentación. “Hoy, estar activo no es más que gracias a la gente que me sigue y me pide que siga tocando y cantando. Estoy preparando nuevo material, pero antes una gran presentación en México, en la que cantaré todos mis éxitos, por un lado está un público al que le gusta que los apabullen con grandes montajes, bailarines y motocicletas, pero yo soy más fiel a los conciertos de pulmón, donde realmente se demuestre el talento del artista”,

En ese mismo tenor declaró “soy un hombre así, de conciertos de pulmón, como Rod Stewart que no necesita nada atrás para brillar. Hoy hay muchos seudocantantes que están de moda, hacen su música con máquinas y discos de dos pesos, ‘reggaetón’ le llaman y se acompañan de 500 mil personas en en escena, pero ya quisiera verlos actuar solos, sin una persona atrás, a ver si realmente pueden. Si hubiera un concurso de canto, yo retaría a los reggaetoneros a cantar contra mí, estoy seguro de que perderían. De mo do que mis conciertos son mesurados en producción pero compensamos eso con buena música”

En el tema del reggaetón añadió que “son personajes con una carencia absoluta de talento, están de moda, pero solo son productos muy baratos. Una maquinita correctora de voz hace cantar a alguien que no canta, pero ni eso porque solo son fraseos. Hasta Calle 13, Puerto Rico venía bien, pero ahora esto es pésimo. El reggaetón es un género denigrante porque desvirtúa el crecimiento musical. Antes la gente admiraba las buenas instrumentaciones, a los buenos cantantes, hoy tienes que hablar mal como puertorriqueño para pegar y está mal, porque la gente de Puerto Rico no habla así normalmente, es denigrante hasta para ellos. Las letras son espantosas”.

Por lo anterior, Brizuela dice que su fórmula es “si tú le llegaste a la gente porque si cantas, debes mantenerte en ello, que la gente vea que sigues cantando, que tienes potencial y puedes darle el mismo nivel que les ofreciste al principio. El mío es un showde pulmón, con músicos en vivo, muy buen sonido y mi instrumento que es mi voz y al que cuido mucho”.

Finalmente, sobre su ausencia parcial de los escenarios y la pausa que puso a sus trabajos de estudio dijo “tengo un caso contra México que se va a resolver en Washington, ya le gané al estado. Se los digo así sin el afán de sonar grosero, ni atrevido, ni insolente, sino como un impulso de que sí se le puede ganar a los representantes del Estado. Busqué conocimiento, busqué gente que hiciera más que lavar la ropa sucia en casa y con ellos estamos ganando este litigio, solo diré que fui victima del terrorismo fiscal, me pusieron un cuatro, me pusieron en bandeja de plata para que todos los artistas mexicanos salieran a correr a pagar todo lo que ni debían, pero hoy ya se ganó”. Señaló en ese sentido que “Hasta salí en la serie de Luis Miguel, donde decían ‘no vayas a México acaban de agarrar a Laureano por evasión’, hoy puedo decir que nunca fue evasión fiscal”.

El también conocido como Ángel del rockofrecerá su concierto el 14 de julio en el Teatro del Parque Interlomas a las 21:00 horas.