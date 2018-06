Ganar sí o sí

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

Un empate le basta al combinado tricolor para clasificarse en la siguiente ronda, pero no se deben conformar y el objetivo debe ser siempre el triunfo

Mis estimados diarioimagenlovers, apresúrense a leer ésta, su columna preferida, que los hace reír siempre, porque el día de hoy me centraré en el partido entre México y Suecia. Así que espero que la alcancen a leer antes del partido, para que sepan lo que le espera a nuestra selección.

Como ya les había comentado, hoy el Ttri se juega el pase a octavos, cosa que parecía asegurada desde que se le ganó a Alemania, pero nunca se nos debe olvidar que en el futbol nada está asegurado y todo puede pasar. Si no, pregúntenle a Portugal y España. Un empate le basta al combinado tricolor para clasificarse en la siguiente ronda, pero no se deben conformar y el objetivo debe ser siempre el triunfo. Esta vez, el panorama luce complicado, debido a que Suecia busca también la victoria para pasar a octavos, por lo que desplegará su mejor futbol y saldrá al campo con sus mejores jugadores para ganar. Entonces, tanto Juan Carlos Osorio, como los mismos jugadores, deben tener claro que el rival no será fácil y deben ganar o empatar sí o sí.

Olvídense del juego entre Alemania y Corea del Sur, ambos equipos también buscan ganar, porque lo crean o no, con una combinación de resultados y muchos goles, Corea puede clasificar con tan sólo tres puntos. ¡Así como lo leen! Pero bueno, olvidémonos de dichos equipos, porque lo que nos importa e interesa es que los mexicanos se lleven el triunfo, o un punto al menos. ¿Es posible? Sin duda. Tanto en el juego contra Alemania, como en el de Corea, la Selección Mexicana jugó con tremenda determinación, sabían a lo que iban y consiguieron los objetivos. Ahora, Suecia por lo mismo no será sencillo y buscará con todo esos tres puntos, pero de que se puede ganar el partido, claro que se puede.

No hay que adelantarnos a cuál será el rival en octavos, porque para eso, hay que llegar a octavos. Mientras, tengan en mente que deben ganar, y no esté la distracción de qué pasará con los otros rivales, sin problemas se llevarán el triunfo. En fin, ya hablaremos mañana del resultado y cómo jugaron, lo importante es que, ustedes lectores, disfruten el juego y apoyen a la selección, y que tengan la tranquilidad y certeza de que, aunque luce difícil, hay grandes probabilidades de que ganen el partido. Digo, ya le ganaron a Alemania, cosa que todos creíamos imposible, ¿o no?

Para cualquier duda, sugerencia, aclaración, quejas o contrataciones, les dejo mi twitter @A_Avalos9 y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com