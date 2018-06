“Trapitos al sol” de AMLO y Anaya vuelven a salir a flote

Adriana Moreno Cordero

Carpinteyro, declina a favor de Barrales

El talento no tiene fronteras: Salinas Pliego

A pocos días de la elección, en la dramática cuenta regresiva, un asunto que el candidato presidencial de la coalición “Juntos Haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador, supuso que pertenecía ya al pasado, vuelve a salir a flote en la escena política prelectoral y en este sentido, puede que afecte su imagen.

Resulta que un día antes de su magno evento que tendrá lugar en el Estadio Azteca, justo el mismo día que la Selección de México, se medirá a la de Suecia, siempre sí se transmitirá esa serie que se dio a conocer hace ya algunos meses intitulada “El Populismo en América Latina” y aborda el tema en los casos de Argentina, Brasil, Venezuela y para el caso mexicano, resaltará, desde luego, los presuntos nexos entre el expresidente de esa nación, el fallecido Hugo Chávez, con López Obrador.

Como se recordará, en elecciones pasadas, el tabasqueño fue comparado con Chávez y por cierto, uno de los “intocables” del dueño de Morena, es el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Incluso, en diversas ocasiones se ha difundido ampliamente lo que piensan los seguidores de AMLO respecto al autoritarismo que ejerce Maduro en dicho país.

Ahora bien, respecto a las comparaciones, en estos comicios, al candidato de “Juntos Haremos Historia”, lo han comparado, ni más ni menos que con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eso lo piensan hasta en el vecino país del norte.

Ahí están las editoriales de conocidos periódicos estadunidenses.

Curiosamente de forma paralela, por las redes, ha estado circulando una descarga de un documental titulado “Chavismo: la peste del Siglo XXI”.

Igualmente en esta cuenta regresiva, al abanderado de “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, también le seguirán “sacando al sol” uno de los “trapitos” más conocidos pues el caso Barreiro también será abordado hoy, en la Comisión Permanente.

Panistas y perredistas se pronunciaron en contra de discutir este gran pendiente del “Joven Maravilla”, sin embargo, todo indica que no lo podrán evitar, así que la sesión de hoy de la Permanente, independientemente del partido de la Selección Nacional, amenaza con ponerse buena, pues no hay que olvidar que estarán presentes los llamados “panistas rebeldes”, encabezados por el presidente de la Mesa Directiva, Ernesto Cordero, que ya no se la tienen “tan guardada” a Anaya, o sea, el enfrentamiento es abierto.

Municiones

*** En unas semanas nuestro país recibirá a más de mil 300 jóvenes de más de 180 países para participar en el Mundial de Robótica First Global Challenge CDMX 2018,que se llevará a cabo en la Arena Ciudad de México del 16 al 18 de agosto.

El equipo mexicano está integrado por 5 alumnos de secundaria y preparatoria del TEC de Monterrey en Chihuahua y en la Ciudad de México, quienes han participado en competencias de robótica a lo largo del territorio nacional, con grandes resultados.

Esta competencia internacional es, sin duda, muestra de que “el talento no tiene fronteras”, como lo afirma Ricardo Salinas Pliego, anfitrión y socio fundador de FIRST Global.

Y es que el presidente de Grupo Salinas es un referente de su compromiso con los jóvenes, mediante la promoción de la educación de calidad el fomento del conocimiento científico y tecnológico para alcanzar el progreso de México.

Con esa motivación, los cinco jóvenes del equipo mexicano y sus mentores, se preparan fuertemente para representar a nuestro país frente a los otros 180 equipos para resolver problemas de eficiencia energética con robots creados por ellos mismos.

Así, este Mundial de Robótica, que unirá a los países mediante la tecnología, contribuirá a formar jóvenes que se interesan por el bienestar de la sociedad y un mejor medio ambiente. ¡Enhorabuena! Vamos a ganar todos.

*** La candidata de la coalición “Por la Ciudad de México al Frente”, Alejandra Barrales, le aceptó la invitación a su homóloga de Nueva Alianza, Purificación Carpinteyro y ambas se reunieron en un conocido comedero por el rumbo de la Alameda y conversaron sobre temas que conciernen a la capital de la República, pero lo más importante fue que la abanderada de Nueva Alianza, declinó a favor de Barrales.

*** Hace algunos meses en un evento de la Conago, un gobernador del norte del país, que por cierto es ahora candidato independiente a presidente, decía estar muy preocupado por la política anti migratoria de Estados Unidos, pues aseguraba que ésta provocaría un retorno masivo de mexicanos a las entidades fronterizas, generando un problema muy importante en materia de servicios de educación, salud, trabajo, transporte y seguridad.

En la plática, -según se sabe-, intervino el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, quien de entrada le dio al mandatario norteño una cálida bienvenida a las problemáticas de los estados que desde hace muchas décadas tienen crecimientos exorbitantes en materia de población; éstos impulsados básicamente por la migración interna.

Entre los datos que reveló el mandatario quintanarroense, destaca que poblaciones como Cancún, Playa del Carmen o Tulum tienen crecimientos poblacionales de hasta 30% anual, lo que representa un verdadero reto para la oferta y la eficiencia de los servicios públicos.

*** Habrá que estar muy atentos respecto a si a quien ya conocen como “La Diabla” Polevnsky, está dispuesta a defender con la misma rabia el supuesto triunfo de la coalición “Juntos Haremos Historia”, al Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. A lo mejor no se ha enterado de la Comisión Permanente aprobó en votación económica un dictamen con Punto de Acuerdo en el que exhorta a la Contraloría General y a la Procuraduría de Justicia de la CDMX, a actuar con celeridad y transparencia en las investigaciones abiertas por actos de corrupción en la construcción y operación del Colegio “Enrique Rébsamen” y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus CDMX, e informen sobre el estado que guardan dichas investigaciones.

*** Al concluir su campaña para la alcaldía en la Gustavo A. Madero, Nora Arias Contreras, la candidata de la coalición “Por la CDMX al Frente”, declaró que trabajará para que en la demarcación sean prioridad la atención a la seguridad pública, la educación, la salud y la movilidad. Asimismo, anunció que de llegar ella a dicha jurisdicción, creará el primer cuerpo de policía que dependerá directamente del titular de la demarcación y contará con un Comité de Seguridad que evaluará y, en su caso, sancionará su desempeño.

