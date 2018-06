Elecciones, un polvorín

Desde el portal

Ángel Soriano

Nuevos hechos de violencia en Oaxaca -ejecución de Emigdio López Avendaño, candidato a diputado local y emboscada en Pochutla al líder del PRD y candidato a la alcaldía, Raymundo Carmona- se suman al medio centenar de políticos sacrificados en el país como parte de la contienda por la renovación del Congreso de la Unión, 1,596 ayuntamientos, 972 diputados a los congresos locales, 9 gubernaturas, 16 alcaldías en la CDMX y la Presidencia de la República.

Esto a escasos 4 días del proceso electoral lo que da idea de cómo la disputa por el poder político en nuestro país -pese al continuo perfeccionamiento de nuestras instituciones electorales-, se da entre sangre y fuego, incluso se dan casos de pre robos de boletas electorales, alteración de lápices o plumones para sufragar, entre otro tipo de mapacherías como anticipo de lo que puede ocurrir en lo que las autoridades y algunos actores políticos consideran que será un proceso electoral transparente.

Tradicionalmente, la renovación de ayuntamientos en Oaxaca -donde existen 571 municipios- es motivo de inestabilidad social, y si persiste la falta de sensibilidad política que critican todos los sectores, seguramente el proceso electoral en puerta no será terso, como ha quedado ya demostrado, y menos el cambio de autoridades. Esta situación se ha generalizado en el país por la proliferación de partidos y candidatos, así como la desafortunada reelección de ediles que arrecia las pugnas internas en los instituciones políticos y las comunidades, pues hay quienes estando en el poder tejes redes de complicidades para no soltarlo.

Los tigres -no el tigre ni el diablo- ya andan sueltos y si no habrá que ver lo que ocurre en Tamaulipas, en Michoacán, en Chiapas, Oaxaca y Guerrero, por citar algunas entidades, donde las inconformidades ya no se dirimen por la vía del diálogo, sino que está presente la violencia, los atentados, la permanente violación a la normatividad electoral y el abuso de poder para seguir controlando los poderes locales o el acceso al poder federal, pese a todo, se espera que el 1 de julio sea, como dicen las autoridades, una fiesta democrática…

TURBULENCIAS

Alianza IE-ASF; Akabani contra corrupción

En tanto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, firmó un convenio de colaboración con el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, para fiscalizar el manejo de los recursos públicos en las campañas y garantizar la transparencia en los mismos, el candidato puntero de Morena a la alcaldía de la Benito Juárez, Fadlala Akabani, acompañado del ex titular de la FEPADE, Santiago Nieto y candidatos a diputados locales por la CDMX, acusó a sus adversarios del PAN, Santiago Taboada y Luis Mendoza de utilizar recursos para los damnificados de Tlalpan -que viven aún en la calle- para sus campañas políticas e indicaron que la gente está ya muy molesta con el sufrimiento que les han causado. Santiago Nieto fundamentó el uso de recursos públicos en el traslado de despensas encontradas en la calle de Tokio de la colonia Portales y exigieron la renuncia del titular de la Sedesol capitalina…La candidata del PRI a la Cámara de Senadores por la CDMX, Beatriz Pagés, pidió actuar contra aquellos priístas que han traicionado la confianza ciudadana y utilizado el cargo para enriquecerse. Exigió que se investiguen las denuncias presentadas en contra de militantes destacados y se dicte sentencia en contra de ellos, si son culpables. Precisó: “No somos tapadera de nadie y menos sus cómplices”.

