Julio de 2018: Parteaguas de México… y de EU

Índice político

Francisco Rodríguez

Decía Georg Wilhelm Friedrich Hegel que, para conocer a alguien, debían bastar dos minutos de observación superficial. Y no se equivocaba. Los rasgos esenciales de la personalidad de cualquier sujeto salen a la luz de un vistazo. Como es arriba es abajo, dijo siempre el iniciado. Lo mismo pasa cuando se observa cualquier país. El grado de decadencia o superioridad es inocultable.

Una somera radiografía del otrora poderoso imperio estadounidense revela los grados de descomposición estructural del vecino del norte. No es necesario ser un sabihondo para registrarlo. Aún más, premios Nobel de economía e ideólogos de talla mundial como Paul Krugman, Joseph Stiglitz y William Finnegan lo han demostrado mil veces.

Tiene treinta años que vienen alertando sobre el incontrovertible hecho de que el modelo neoliberal no sólo iba a empobrecer al mundo y más a sus zonas de vasallaje, sino que los crímenes geopolíticos, así los llamaron, cuyas atrocidades se cometen desde un país en bancarrota, como el estadounidense…… amenazaban convertir al anterior Imperio en simplemente una República bananera. Se cansaron de repetir una y otra vez que había inversiones más redituables en euros, petróleo y oro, así como en monedas con reservas duras asiáticas estaban bañando a los inversionistas globales, desconfiados hoy más que nunca en el oscuro túnel deflacionario que financia a un gobierno petrolero texano.

El capital es un animal miedoso. Siempre lo ha sido. Los analistas sensatos les han advertido que los cincuenta trillones de dólares del déficit fiscal se cargarán a la cuenta de las adquisiciones de su población. La tormenta llama a abandonar el barco, abocarse al desarrollo del mercado interno y del empleo para salvar el naufragio, opinaron para que oyera el que quisiera oír.

Obviamente, nuestros empleados del gobiernito mexicano no los escucharon. Siguieron sujetándose a todos los caprichos neoyorquinos, creyendo en su fuerza avasalladora, diciendo que “la moneda estadounidense se mantiene estable y su debilitamiento ante las economías sólidas era pasajero”. La realidad desmiente esas zarandajas.

El mito del sueño americano suena a réquiem. Durante treinta años los ingresos familiares de la mayoría de las personas se mantuvieron en el mismo nivel de los más bajos salarios o de los más altos, según se vea, lo que se traduce en que los conserjes y oficinistas han seguido en sus mismas posiciones y los millonarios siguen tan o más ricos.

El 49% de las familias que habían sido pobres al comienzo de la década de los noventas continuaban siéndolo en las dos primeras del siglo XXI. Esa cifra ha alcanzado al 65% y la razón se encuentra en los millones de empleos insuficientes que pagan menos que la línea de pobreza trazada e incluyen a empleados de cuello blanco.

Los analistas Nobel, los mismos que han presagiado todas las crisis recurrentes, han sentenciado que Estados Unidos se encamina raudo y veloz hacia una economía de tercer mundo. Basta leer sus habituales columnas en The New York Times, agudos retratos de esa realidad.

Los bandidos de las grandes finanzas echan la culpa de la ruina a los terroristas, y hasta a nosotros mismos, los mexicanos, que hemos apoyado sin saberlo la solidez de su moneda con nuestras reservas encriptadas en los bajos fondos de la Reserva Federal de Estados Unidos. Es el precio que pagamos, ser considerados ejes del mal, para que nuestros financieros con poder prestado presuman de sumisión incondicional hacia sus auténticos patrones.

“Un fantasma recorre el mundo”: la necesidad de hacer de aquí en adelante todas las transacciones petroleras y de alimentos en euros, oro o divisas sólidas, en lugar de utilizar el dólar. No es ciencia ficción, sino una de las realidades más relevantes para el mundo de la posguerra, seguramente la más importante…… después de aquella decisión de Richard M. Nixon, tras deshacerse de las reservas americanas de oro, dejando de ser éste el patrón universal de cambio y quedando sólo como divisa líder en el FMI y socios. Como se recuerda, para redondear esta falacia, en 1976 se crearon los derechos especiales de giro para apoyar las transacciones de los países que ya habían sido chupados, como el nuestro.

La información que ha salido de la Oficina del Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos revela que la próxima década el crecimiento de la recaudación en la tierra del Tío Sam será nulo y que durante los próximos cincuenta años reinará allá el déficit público, la deuda externa y el perdón fiscal a los exageradamente millonarios.

Desde luego, ésa información ha caído como bomba en todos los países productores y consumidores de petróleo y materias primas, que han hecho del energético el principal pilar del sistema de vida internacional conocido en Occidente los últimos dos siglos. A los prestanombres locales se les aflojaron los calzones.

Los halcones republicanos que manejan las computadoras de las oficinas secretas en el gabacho, afirman que en adelante el “oro negro” deberá ser el principal estabilizador financiero, sustituyendo al “oro amarillo” en poder de China y Rusia y aún al “oro verde”, en poder de nuestras sociedades pastoriles.

El doble déficit de cuenta corriente y fiscal que enfrenta el gobierno republicano supera en potencial explosivo al que enfrentó en los treinta el régimen hitleriano con la Comisión de Reparaciones de Guerra y a la gran crisis del ‘29. Los gabachos ya no tienen pa’ dónde hacerse.

En los últimos meses el dólar se ha depreciado frente a las monedas duras más de un 25%. El valor de las transacciones intraeuropeas tan sólo es muy superior en términos relativos al valor de las que efectúa Estados Unidos con su zona hegemónica.

Los gangsters republicanos siguen sin entender que el costo de cualquier guerra se financia desde los bolsillos de los contribuyentes y que no han encontrado una política económica sensata que, al mismo tiempo que soporte sus ambiciones expansionistas, subsidie el enorme costo del american way of life.

En China, Rusia, Japón y Hong Kong se avizora otro gran crack y ya pensaron en seguir la misma ruta que Charles de Gaulle recorrió al principio de los sesentas del siglo anterior: sustituir sus tenencias en dólares con otro tipo de divisas, lo que recordamos fue el principio de la gran fuerza con la que nació la Comunidad Económica Europea.

La historia llega a su fin: ellos piensan en el oro ruso y en el dólar chino, y en lo que sería la puntilla, reclamando oro de las mermadas e inexistentes reservas texanas de Fort Knox. El loco anaranjado los ayuda más de lo que habían pensado: imponiendo aranceles al comercio exterior y grabando más a los que menos tienen. El costo de los bienes consumibles ensanchará más las franjas de la miseria.

Más aquí, en donde no existe restricción legal para que importadores y exportadores carguen al bolsillo de los jodidos el costo de una política económica sumisa y entregada. ¡Basta de doctores de Harvard! ¡Basta de filántropos de mentiritas! Tengamos más confianza en nuestro sentido común, siempre es mejor.

Los magnates locales están en la misma lógica de Trump. Parece mentira. Con la ideología de un zopilote, los enarcas de los negocios mexicanos, simples favoritos de los regímenes pripanistas, quieren seguir la exacción fiscal para los pobres, el abandono de las actividades productivas en el campo y la industria, el consumo insensato y la importación indiscriminada hasta de papel de baño.

Como la cereza del pastel, continuar regalando las reservas petroleras a sus patrones, reforzar la lógica de las reformas estructurales de Videgaray, seguir sosteniendo al dólar y… el que venga atrás que arree.

Afortunadamente se les atraviesa el primero de julio. No hay mal que dure cien años, ni loco que trague lumbre.

¿No cree usted?

Índice Flamígero: Una de las facetas de la campaña negra lanzada en contra de AMLO ha sido la de señalar que, por su previsible triunfo electoral, el precio del dólar estadounidense se ha ido al cielo. No obstante, las principales casas financieras, lo mismo que los comentaristas del ramo, atribuyen la depreciación del peso a factores internacionales, principalmente, pero también —y para no variar— a la ineptitud de los negociadores del gobierno de EPN en la ya muy dilatada renegociación del TLCAN. Ayer mismo, por ejemplo, la agencia APRO distribuyó una nota en la que se señala que “el director general de Operaciones y Sistemas de Pagos del Banco de México (Banxico), Jaime Cortina, dijo que ni los mercados ni el peso serán sacudidos si el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, triunfa en las elecciones del próximo 1 de julio. ‘El candidato puntero, pues lleva siendo puntero prácticamente toda la campaña. Entonces yo sí soy de la impresión que el mercado ya descontó con una alta probabilidad que ese equipo sea el que resulte ganador’, precisó Cortina, sin mencionar directamente al tabasqueño.” + + + Un defensor de lujo tiene el ingeniero José María Riobóo, en la persona del prestigiado penalista Alberto Woolrich quien ayer, en nombre de la empresa que encabeza el prestigiado ingeniero, Grupo Riobóo, interpuso una demanda contra el candidato de la alianza “Por México al frente”, Ricardo Anaya, por las “aseveraciones falsas” que hizo el aspirante panista durante el tercer debate presidencial contra su presidente, José María Riobóo y la compañía, para la que exigió una disculpa pública. La denuncia fue interpuesta ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Mediante un comunicado, el grupo indicó que, durante el debate realizado en Mérida, Yucatán, Anaya comparó a Riobóo con empresas de “presumiblemente” han incurrido en irregularidades serias en cuestiones de obra pública. ‘No es el caso de Grupo Riobóo, pues tenemos un expediente intachable en todos nuestros procesos, pero, además –y contrario a lo que dijo el candidato de ‘Por México al frente’—no hacemos construcción alguna’. Otra demanda fue presentada también en la capital yucateca, donde Anaya profirió su falaz dicho. + + + Una de las propuestas con mayor viabilidad y seguro éxito es la que, desde hace meses, ha presentado Miguel Ángel Mancera: un gobierno de coalición. El ahora candidato a senador presentó apenas un libro en el que se condensa su pensamiento y vías de acción. + + + Dura, la también candidata al Senado, por el PRI, Beatriz Pagés Rebollar, hizo un llamado a actuar contra aquellos priístas que han traicionado la confianza ciudadana y utilizado el cargo para enriquecerse. Exigió que se investiguen las denuncias presentadas en contra de militantes destacados y se dicte sentencia en contra de ellos, si son culpables. “No somos tapadera de nadie y menos sus cómplices”, dijo. Que quede claro: ni la amplia militancia priísta, ni sus simpatizantes deben cargar con las culpas de otros. Hoy está en juego el destino de México… ¿También EPN?

