El PRI salva a Anaya en el Senado, pero PGR indica que sí lo investiga

Roberto Vizcaíno

Todo estaba listo ayer para la ejecución política y mediática de Ricardo Anaya en el Senado.

Pero la fracción del PRI en la Comisión Permanente que coordinan Emilio Gamboa y Carlos Iriarte decidió no hacerlo.

Y el encargado de darle salida civilizada al asunto fue el diputado priísta Enrique Jackson quien presidió ayer el Pleno de la Permanente en sustitución de Ernesto Cordero quien se encuentra en Washington junto con un grupo de senadores y diputados federales mexicanos.

Bases para poner en la picota al candidato presidencial de México al Frente (integrado por PAN, PRD y MC) las había.

Y es que el jueves anterior el abogado Francisco Patricio Kegel Jacob, le entregó a Ernesto Cordero, presidente del Senado, los expedientes que forman la carpeta de investigación feb/seido/ueiorpifam/ciudaddeméxico/979/2007, abierta por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República, en contra de Luis Alberto López López, prestanombres del empresario queretano Manuel Barreiro quien es señalado como cómplice de Ricardo Anaya en un juicio por lavado de dinero.

El expediente entregado a la Comisión Permanente está integrada por 17 tomos, divididos en 29 carpetas, con más de ocho anexos, y un disco compacto con audiencias públicas ante un juez de control.

Cordero lo envió para su tramitación a la Primera Comisión, presidida por el senador José María Tapia Franco, del PVEM, quien el lunes decidió llevar el caso al pleno.

Sin embargo ayer mismo, luego de amplias negociaciones de coordinadores, Enrique Jackson informó al pleno que el caso pasaba al basurero.

“Se decidió no incorporarlo a la sesión. No es una facultad del Congreso, no somos Ministerio Público, no somos jueces, no hacemos investigaciones penales ni somos caja de resonancia de carpetas de investigaciones o de averiguaciones del área penal, o sea, no tiene mayor sentido ponerlos aquí a discutir carpetas de averiguaciones penales”.

Y tan-tan. A otra cosa…

Pero PGR dice que sí hay investigación

Sin embargo la PGR informó ayer a la Comisión Permanente que sí existe una investigación judicial penal abierta sobre lavado de dinero contra Barreiro y Anaya.

Pero que la PGR no puede pedir orden de aprehensión ni de comparecencia o de presentación porque existe un amparo que se los impide.

Ese amparo ha impedido ser citados a comparecer ante un Juez de control.

El único que ha comparecido es justamente el chofer de Barreiro, Luis Alberto López como representante de Manhattan Master.

Anaya contra-ataca

Con los sabuesos de la PGR en los talones, Ricardo Anaya denunció ayer penalmente a funcionarios de PGR por difundir ilegalmente información para afectar su candidatura.

Mientras en Washington

Mientras todo lo anterior ocurría en el Senado, sede en esta ocasión de la Comisión Permanente, en Washington Ernesto Cordero, presidente del Senado mexicano se reunía con el canciller Luis Videgaray y, junto con un grupo de senadores y diputados federales representantes de todas las fracciones parlamentarias, revisaban acciones para oponerse a la política migratoria del presidente Donald Trump, que ha derivado en la separación de padres e hijos migrantes.

Cordero indicó que el caso ha causado la indignación de México.

“Creemos que es inhumano, creemos que es absolutamente indefendible una política de este tipo donde se separen a las niñas y los niños de sus padres”, afirmó.

En su visita a Washington los congresistas mexicanos se han reunido con legisladores estadounidenses, entre ellos, Bob Corker, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien les comentó que sus compañeros no están tranquilos con la política de tolerancia cero del presidente Trump.

Por ello los congresistas mexicanos y estadounidenses afinan mecanismos de coordinación para evitar que estas cosas sucedan.

Aseguró que esta gira de trabajo “es histórica”, pues en ella está representado el Estado mexicano, con la compañía del canciller Luis Videgaray, y el Congreso de la Unión, con la presencia de diputados y senadores de todos los partidos políticos, “de ese tamaño es el agravio que tiene el Congreso mexicano”.

Pagés pide juicio contra priístas corruptos

La candidata del PRI a la Cámara de Senadores por la Ciudad de México, la periodista Beatriz Pagés, pidió a la dirigencia de su partido actuar con contundencia contra aquellos militantes que han traicionado la confianza ciudadana y utilizado el cargo para enriquecerse.

Demandó que se investiguen ya, sin demora, las denuncias presentadas en contra de priístas encumbrados y se dicte sentencia en contra de ellos, si son culpables.

“No somos tapadera de nadie y menos sus cómplices”, dijo.

Que quede claro: ni la amplia militancia priísta, ni sus simpatizantes deben cargar con las culpas de otros. Hoy está en juego el destino de México.

“Vamos a impedir que el país transite hacia un populismo demagógico autoritario”. El electorado tiene que saber que el PRI es un partido comprometido con la legalidad. NO con la corrupción, Destacó en un manifiesto a la nación.

Acabar con 20 años de cacicazgo

Hoy concluyen campaña todos quienes participan en el proceso electoral mixto –federal, estatal y municipal– que involucró al mayor número de candidatos en la historia electoral de México.

Así, desde Jacona, Michoacán, la priísta Eva María Pimentel Reyes, aspirante a una diputación federal por el Distrito 7 en esta entidad, se dijo confiada de haber llegado a la mayoría de los electores y por ello manifiesta certidumbre de contar con su voto el domingo próximo.

Después de recorrer entre tres y cuatro ocasiones los 13 municipios del Distrito 7, dijo entender que la gente quiere un cambio para terminar con “más de 20 años de cacicazgo en la representación legislativa federal sin hacer nada y está contra de aquellos que son “chapulines de la política y sólo buscan el poder por el poder”.

En su cierre de campaña en su distrito, Pimentel, destacó que su compromiso con la ciudadanía es llevar la voz de las mujeres, jóvenes, campesinos, amas de casa, empresarios, trabajadores y adultos mayores del Distrito 7, a las comisiones y la tribuna de San Lázaro.

“He recorrido comunidades y municipios, muchos de ellos están prácticamente olvidados por quienes han sido representantes anteriores y eso no va a ocurrir conmigo”, afirmó.

