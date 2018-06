Reprueban a Derbez por burlarse de la desaparición de la mamá de Luis Miguel

Aunque decenas de usuarios de Twitter tomaron su comentario como una “broma”, muchos más lo calificaron como una falta de respeto y tacto

Luego de sus comentarios sobre la juventud mexicana y su broma durante una transmisión en vivo del Mundial Rusia 2018, Eugenio Derbez abre una nueva polémica, tras hacer una broma en torno a la desaparición de la madre de Luis Miguel, Marcela Basteri.

“Luis Miguel no ha encontrado a su mamá… ¡Pero el Lonje Moco sí la encontró! ¡Miren”, escribió Derbez en su cuenta de Twitter.

Este texto lo acompañó de un video donde se ve a una mujer parecida a su personaje gritando mientras un periodista hace un enlace en vivo a su medio televisivo.

Si bien hubo quienes celebraron su broma, la mayoría de los cibernautas consideraron ofensivo este comentario porque atenta contra una parte personal y muy delicada en la vida del intérprete de “La incondicional”. Incluso, algunos le reclamaron al productor de “No se aceptan devoluciones” que haya usado el tema como parte de uno de sus momentos de entretenimiento público.

“Que mala onda tu comentario Eugenio. De mal gusto insensible y ofensivo, tanto Luis como la señora merecen una disculpa tuya”.

“Esta vez no Eugenio, no está bien, tú puedes visitar la tumba de tu santa madrecita, Luis Miguel no y eso es sencillamente una tragedia. Por otro lado no te burles del físico de nadie, mal ejemplo”.

“No me parece gracioso incluir a la mamá de Luis Miguel”.

“Respeta Derbez tu también tuviste una por cierto una excelente actriz y muy bella, respeta y no te acorrientes con ese tipo de bromas referente a la mamá de alguna persona sea Luis Miguel o no en este caso conoces la historia y por donde lo veas no está chido”.

“Usar la desaparición de la madre de Luis Miguel como broma es de muy mal gusto. Si ya es triste perder a una madre, no quiero pensar qué dolor ha de provocar la desaparición de alguien tan irreemplazable como una madre. nadie merece ese dolor”, expresó otra fanática.

Estos fueron algunos de los varios comentarios que recibió el chiste del comediante.

Por el momento, Eugenio Derbez no se ha pronunciado al respecto y continúa celebrando que fue incluido entre los nuevos miembros de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Estados Unidos para votar por los ganadores del Premio Oscar el próximo año.

