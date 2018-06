Una mediocridad celebrar el conformismo

Muchos aficionados fueron a la embajada de Corea para celebrar que dependemos de ese equipo para clasificar; esto ya es el colmo

El lunes será el partido de México contra Brasil, por lo que tendremos una preocupación menos el domingo

Queridísimos lectores, sigo sorprendido por lo que pasó ayer. La selección estuvo a nada de quedar fuera del Mundial, ¡qué barbaridad! Vamos a analizar lo acontecido en el partido, ¿les parece?

Es imposible negar que si avanzaron fue gracias a las dos victorias previas al juego contra Suecia, me queda claro. Pero ya que pasó la euforia por avanzar a octavos, podemos todos pensar con mayor claridad y concluir que no era para festejar por la forma en que se jugó, ¡ni mucho menos por depender de Corea! Les juro que entiendo a la afición, a mí también me dio gusto que la selección pasara, porque era lo justo, luego de que el pase no estaba asegurado teniendo seis puntos, pero, como les dije en la primera columna, es conformismo y les diré por qué.

Primero, van todos al Ángel a festejar que ganaron el primer partido, claro el pretexto era porque vencieron nada más y nada menos que a Alemania, pero a fin de cuentas, fueron a festejar al Ángel por ganar el primer partido. Luego, ayer muchos aficionados fueron a la embajada de Corea para celebrar que dependimos de Corea para clasificar, esto ya es el colmo.

Insisto, en que entiendo a la afición, y que el pase es justo, pero Suecia nos pasó por encima, y qué manera de perder, porque ganaron con penal y autogol incluidos. Y lo peor, fue que los que fueron al estadio de repente se olvidaron del partido QUE FUERON A VER, por lo que sucedía entre Alemania y Corea. A ver, quiero hacer énfasis en lo que les estoy explicando, porque si no me van a odiar y ya no van a leer mi columna y no me conviene. El problema con la selección fue cómo jugaron y que si pasaron fue porque dependieron de otros, eso no puede pasar. Aunque afortunadamente la derrota llegó en la fase de grupos y a tiempo para corregir errores.

El problema que veo con la afición, es festejar por ganar el primer partido, que no define nada y que insisto, ¡es el primer partido! Luego, los que fueron al estadio mandaron muy lejos el partido para ver lo que ocurría con los demás equipos. Y por si fuera poco, festejan el triunfo de otra selección y hasta visitan la embajada. No digo que no se deba celebrar y estar felices porque México va a jugar los octavos de final, simplemente creo que las razones del festejo son las erróneas, y eso nos lleva al conformismo.

En fin, no queda más que desear suerte a nuestra selección y esperar que todo salga bien contra Brasil. Afortunadamente, hay una buena noticia, este partido será el lunes, por lo que tendremos una preocupación menos el domingo. Pásenla bien, nos leemos mañana.

