“Desapegarse sin anestesia”

El psicólogo Walter Riso nos explica en qué consiste el apego y sus causas, y nos proporciona las claves para enfrentarlo y prevenirlo, sin perder la pasión por alcanzar nuestros sueños y metas personales. Mediante un lenguaje claro, con ejemplos y casos concretos, el autor nos invita a fortalecer la independencia emocional y crear un estilo de vida más libre y saludable. Riso nos presenta una obra ambiciosa en la línea de su bestseller ¿Amar o depender?, en la que nos invita a fortalecer la independencia emocional para encontrar nuestro verdadero camino en la vida.

“¿Amar o depender?”

Entregarse afectivamente no implica desaparecer en el otro, sino integrarse de manera respetuosa. El amor sano es una suma de dos, en la cual nadie pierde. En este libro, el reconocido Walter Riso, ofrece una manera de ayudar a aquellas personas que son o han sido víctimas de un amor malsano y guiar a las parejas aún no contaminadas para que sigan trabajando en la sana costumbre de amar intensamente y sin apegos. La adicción afectiva es una enfermedad que tiene cura y, lo más importante, puede prevenirse.

“Filosofía para la vida cotidiana”

¿Cómo crear y promover estilos de vida más saludables y felices? Walter Riso encuentra la respuesta en filósofos como Sócrates, Epicuro, Diógenes y Epicteto, quienes buscaban «saber vivir» y llevaron una vida coherente con las ideas que predicaban. De manera clara y sencilla, el autor demuestra por qué las aportaciones de estos grandes pensadores son esenciales para mejorar nuestra calidad de vida y potenciar nuestro crecimiento personal. Esta obra transforma esas enseñanzas en una filosofía terapéutica y útil, aplicable a la vida cotidiana, capaz de generar un efecto transformador y altamente positivo para cada uno de nosotros.

“Ama y no sufras”

Incluso, los que presumen estar perfectamente acoplados a su pareja, en lo más recóndito de su ser albergan dudas, inseguridades. ¿Quién no ha sufrido alguna vez por estar con la persona equivocada, porque se apaga la llama o, simplemente, por la caricia que nunca llegó? Ama y no sufras lleva más allá lo que el autor expuso en ¿Amar o depender? No sólo se trata de amar sin apegos, que es un logro importante, sino de acabar con todo tipo de sufrimiento inútil relacionado con el amor.

Sentir amor es más fácil que explicarlo, porque nadie nos ha educado para amar y ser amados, al menos de manera explícita. Habrá quienes digan que el amor no es para entenderlo, sino para sentirlo y disfrutarlo, y que el romanticismo no soporta ningún tipo de lógica: nada más erróneo.

