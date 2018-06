Votos, contados y respetados: Córdova

“A favor del México que queremos ver”; el país que quieren los millennials

Ha concluido el “bombardeo” de “spots” y entramos en la veda electoral para que la ciudadanía, -decidida o no-, reflexione su voto y de ahí, sigue el día domingo, el primero del mes de julio, en donde se espera que haya una jornada electoral pacífica y sobre todo, sin conflicto poselectoral, esto, por aquellas voces que se han dado en soltar “tigres” y “diablos”, bueno, hasta “panteras”.

El consejero-presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, declaró que el Instituto está listo para lo que sin duda son, los comicios más trascendentales e inéditos, ojo, a nivel mundial, al tiempo que garantizó que cada uno de los sufragios que se emitan el domingo, serán contados y respetados, se comprometió Córdova

Así, las últimas horas de lo que fueron las campañas transcurrieron entre la sorpresa de la derrota que sufriera la Selección de México ante la de Suecia, que para el caso de los nuestros, acabó con un festejo a las afueras de la embajada de Corea en nuestro país, independientemente de la celebración en el Angel, y reportándose todos listos para esta importantísima jornada electoral.

Indudablemente, uno de los sectores que mayormente votará, es el de los llamados millennials, aquellos que tuvieron un comportamiento verdaderamente ejemplar y solidario en el temblor del pasado 19 de septiembre y seguramente, también tendrán un rol protagónico el día después del 1 de julio.

En este sentido, bien vale la pena destacar lo que está haciendo la Asociación “A Favor de lo Mejor” y se trata de un concurso dirigido precisamente a jóvenes de 18 a 29 años que buscan un espacio que les permita expresarse libremente para hablar del México que quieren, por el que trabajan y con el que sueñan.

Esto viene muy a cuento sobre todo, ahora que todos los candidatos presidenciales se “colgaron” del Mundial de Futbol y la actuación de la Selección Mexicana. Sin embargo, si de soñar se trata, no se puede olvidar la frase de Javier “Chicharito” Hernández, que puso a todos los mexicanos futboleros a soñar: “¿Por qué no podemos ser la Grecia de la Eurocopa?, ¿por qué no podemos ser el Leicester de la Premier Leage?”

Bajo el título de “A Favor del México que Queremos Ver”, se lanza el concurso en el que los jóvenes pueden presentar un video con una duración máxima de dos minutos, el cual se subirá al Facebook “Talentos Creativos”, a través de un mensaje directo a la “Fanpage” y la manera en la que se determinará a los veinte finalistas, será por medio de likes y posteriormente, un jurado determinará a los tres primeros lugares.

Para dicha evaluación final, los jueces considerarán la creatividad del material presentado y la idea original. Los temas a tratar son: Avances de México en las últimas décadas; México y su inclusión en el mundo; Aprovechamiento de la ciencia y las tecnologías; Creación y distribución de riqueza; Innovación para abrir oportunidades; Intercambio y exportación de nuestra cultura y valores; Condiciones para la paz y el progreso; Educación competitiva, desarrolladora y de calidad y, Unión de los mexicanos para la viabilidad y el progreso.

La fecha de apertura de este concurso inició el 12 de junio y el límite para participar es el 6 de julio. Desde luego, en ningún momento, la Asociación “A favor de lo Mejor”, pretende involucrara este innovador certamen con los comicios del domingo.

*** El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, que coordina Fernando Herrera, solicitó al Ejecutivo federal y al secretario de Gobernación garantizar la paz de los comicios del próximo 1 de julio. Durante la sesión de la Comisión Permanente, los albiazules presentaron un Punto de Acuerdo, en el que hicieron hincapié en que la violencia y el crimen se han convertido en el drama de cada día. Los senadores panistas sin duda, fueron duros al señalar que: “Este sexenio se ha distinguido por extralimitar los récords en homicidios. Sin duda, la política del PRI falló en la misma forma en que fue anunciada: en enero de este año se obtuvo el récord de homicidios, con más de dos mil 500 personas asesinadas durante el primer mes de 2018, cifra que representa 7.5 por ciento más en la incidencia delictiva reportada en la historia del país”, precisó. Los legisladores de Acción Nacional refirieron que más alarmante aún es el hecho de que entre más cerca está el día de la elección, más violencia se ejerce contra quienes participan en la democracia. “En total, se reportaron 471 homicidios. En promedio, tres personas han muerto cada 48 horas en los últimos 10 meses, relacionadas a la política o a las elecciones”, detallaron.

*** Al igual que a Amalia García, a la maestra Ifigenia Martínez, al parecer, tampoco le avisaron sobre la alianza entre el PRD y el PAN para la candidatura presidencial, o a lo mejor, no se dio cuenta y por eso se tardó en renunciar al partido que cofundó junto con Cuauhtémoc Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo. Eso sí, desde hace un buen tiempo, Ifigenia Martínez ha venido trabajando a favor de “ya sabes quién”.

*** Flojos estuvieron los cierres de campaña de un candidato que por cierto, estuvo en el enclave panista por excelencia: Guanajuato, mientras que en las inmediaciones del Estadio Azteca, muchos fueron con tal de ver a su artista favorita, Belinda, los “belifans” y otros tantos, a admirar a Margarita “la Diosa de la Cumbia”. El plan de Morena en el Azteca, era celebrar el triunfo que todos los futboleros pronosticaban del Tri, que nunca llegó y hacer un ejercicio de asociación de victorias, pero, se quedaron con las ganas.

