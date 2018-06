El Dasa, de ser “El Vato”, ahora es “El hijo del desierto”

Busca ser el abanderado de la música regional a nivel mundial

Presenta su tercer disco

Asael Grande

Con motivo del lanzamiento de la segunda temporada de “El Vato”, Dasahev López Saavedra, más conocido como El Dasa, presentó el lanzamiento de su más reciente material discográfico que lleva por nombre “El hijo del desierto”.

“Este es mi tercer disco, es un álbum que tenía ganas de terminar, lo empecé a grabar como a los cuatro meses de que salí con el segundo disco, comencé con toda la producción, me gusta involucrarme desde que empiezo a componer, a hacer los arreglos, a buscar canciones, pero de repente se me atravesó en mi vida, en ese entonces, lo de ‘El Vato’, yo no soy actor, nunca había actuado, fue una experiencia nueva para mí, que me llevó a otro rumbo que yo no tenía esperado, y estuve un año grabando las dos temporadas de ‘El Vato’, y me hizo parar con este disco y mis canciones y en mi música, fueron dos años del último disco a éste, y la gente me pedía un disco nuevo, y estoy contento, porque es un disco bien macizo, con dieciséis canciones, ya no se ven los discos con tantas canciones, ya ni los discos físicos se ven, a mí me gusta meterme desde el arte, para que nadie me cuente nada, está mi esencia puesta ahí”, dijo El Dasa, en rueda de prensa.

El Dasa, quien inició su carrera con tan sólo 15 años de edad cantando en diferentes restaurantes y bares en su ciudad natal de Hermosillo, Sonora, participó en “La Academia , Última Generación” y aunque fue eliminado en la segunda ronda, El Dasa ha sido uno de los pocos participantes que ha sabido sobresalir en el medio artístico, gracias a su talento y a su perseverancia.

“Ahora ya me conocen como ‘El Vato’ o ‘El Dasa’, gracias a Dios tengo la oportunidad de hacer muchas cosas, desde meterme con los guiones, el vestuario, me da mucha libertad, y una de esas libertades fue hacer canciones para ‘El Vato’, y que ahora están en mi disco, esa es la ventaja de promocionar mi música, y ahora en este disco presento las canciones que en la serie habían sonado por treinta segundos, ‘un pedacito’, y la gente me preguntaba que en dónde podían escuchar las canciones, entonces, el soundtrack de ‘El Vato’ está completamente en mi disco, “El hijo del desierto”, agregó El Dasa.

“El hijo del desierto” contiene 16 canciones, entre las cuales se incluyen temas de la exitosa serie “El Vato” (temporada 1 y 2), una comedia de aventuras inspirada en su propia vida y que le diera la oportunidad de explorar otra faceta en su carrera artística siendo protagonista de la misma. Incluye canciones como: “Yo soy norteño”, “Ya me vi” , “Buenos días amor”, “Inigualable”, “Perdí el sombrero”, “El hijo del desierto”, así como los éxitos “La suavecita” FT Sonora Dinamita, “La papa” grabada como tributo a Valentín Elizalde, “Yo no fui” en homenaje a Pedro Infante y su nuevo sencillo “Edición especial”, un tema escrito por Horacio Palencia.