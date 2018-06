“Todos los peces de la Tierra”, catarsis que purga el dolor

La puesta en escena ofrece breve temporada con funciones todos los miércoles en el Teatro Xola, Julio Prieto

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Bárbara Perrín Rivemar y dirección del extraordinario Alejandro Ricaño, se presenta en el Teatro Xola la puesta en escena “Todos los peces de la Tierra”, en la que las actrices Gina Martí y Adriana Montes de Oca dan vida a “Marina”, una joven valiente, pero también llena de miedos, quien tendrá que enfrentarse a las pérdidas más difíciles de su vida, dos muertes que la cambiarán para siempre.

La obra ofrece breve temporada con funciones todos los miércoles únicamente hasta el 1 de agosto. Sobre el conmovedor montaje, tanto Gina como Adriana, ofrecieron detalles en entrevista para DIARIO IMAGEN.“Esta obra nos cuenta la historia de Marina, una chica que pierde a su madre y más tarde perderá a su padre. Ha sido un proceso de mucho aprendizaje, desde que Gina me mandó el texto me conmovió muy profundamente, quedé encantada y más tarde me enteré que el maestro Alejandro Ricaño dirigiría entonces para mí, ha sido un gran regalo, porque es de mis directores favoritos. Sí ha sido duro porque es un texto doloroso, pero también esperanzador”, dijo Montes de Oca.

No obstante a lo doloroso del texto y lo profundo de su temática en torno a las pérdidas y la muerte, la obra está llena de comedia. “Ana González me dio un consejo, me dijo: ‘Haz lo que vayas a hacer pero métele mucho humor, porque la vida no es solo tristeza, sino ser algo completo’. Lo pensé y creí que eso le iba a quitar peso o valor al texto, pero analizando las obras que más me gustan son justamente aquellas que le quitan importancia a los dolores personales y que los remojan de comedia, de ligereza, porque así entra más fuerte el discurso y tanto Bárbara la dramaturga, como Ricaño hicieron esa mancuerna para hacer el texto más llevadero”, agregó Gina.

En tanto, refiere que “Marina es esa parte de mí en cuanto a lo positivo y negativo que no he dejado que salga muchas veces. Ella a pesar de lo aprensiva que puede ser, también puede llegar a ser muy valiente. Desde niña no tiene miedo de decirle al pan ‘pan’ y al vino ‘vino’, los adultos son quienes la acortan, pero ella es una mujer directa que no tiene miedo de vivir las emociones como son y afronta la vida siempre, que vive hasta sus miserias, no las maquilla y todo lo dice de frente, no se queda con ganas de nada”.

Sobre el tema se las pérdidas en la obra, Montes de Oca aclara que “no sólo es la pérdida a través de una muerte, sino hasta la pérdida de la misma infancia al crecer o el luto después de un rompimiento amoroso. Por eso, éste es un tema universal, a mí en la parte personal me ha enseñado a que tenemos que aprender a vivir con las ausencias, aunque de pronto te hundes, debes vivir el duelo y después seguir adelante, eso nos enseña Marina”.

En tanto, a nivel actoral, Gina explica que “hemos crecido mucho, el hacer este tipo de narrativa con mi compañera construyendo un mismo personaje ha sido muy retador. Fue bastante difícil coordinarnos en movimientos, en el texto, no dejar huecos, debemos estar en completa sincronía”.

El discurso de la obra dicen “es que Marina sale adelante por sí misma, sin la ayuda de nadie, el gran amor de su vida era su padre, pero al final agarra su perro, su maleta y a enfrentar la vida, no enamorándose de nadie más, no liándose, es un discurso feminista porque ella es mujer, pero no solamente se limita a las mujeres, siendo hombre también puedes y debes tomar las riendas de tu vida sin depender de nadie. Hay que independizar al ser humano y respetar nuestras diferencias”.

“Todos los peces de la Tierra” es una obra de teatro escrita por la joven dramaturga Bárbara Perrín Rivemar, con un aliento poético asombroso