Rozalén manifiesta amor con “Cuando el río suena”

La cantautora lanza nuevo disco en el que incluye un dueto junto a Kevin Johansen en el tema “Antes de verte”

Arturo Arellano

Rozalén es una extraordinaria cantautora española, quien actualmente se encuentra promocionando su más reciente disco “Cuando el río suena”, del que se desprende su nuevo sencillo “Antes de verte” y en el que cuenta con la colaboración de Kevin Johansen, que además también aparece en el video, respaldando el gran talento de esta mujer, que planea traer sus conciertos a México en el mes de diciembre.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, dijo que “este disco son experiencias propias y familiares, que han sido tabú en mi casa y mi país. Es un disco que me ha servido como un viaje terapéutico y que yo tampoco estaba muy consciente de lo que hacía, pero se me ponían las historias enfrente y yo decidí irlas contando.

Es también una búsqueda interior, en la que me puse frente a mis padres y abuelos para preguntarles, ha sido un aprendizaje muy bestial y también cuando lo canto, todo el tiempo tengo la piel erizada”.

Declara que “cuando me enamoro y sobre todo cuando me desenamoro, las canciones salen a borbotones, pero en este disco el amor está de muchas maneras y formas, lo mismo hablo de lo que pasa a mi alrededor porque me interesa la política, la sociedad. Son historias de parejas, de encontrarte un desaparecido después de ochenta años, de la experiencia de mi abuela en la dictadura de España, son cosas de la vida en las que me planteo ‘¿Cómo habría actuado yo?’ También está la historia de amor de mis padres, mi padre fue sacerdote 10 años y lo enviaron al pueblo de mi madre y se enamoraron, cambiaron todo por su amor, el tema es ‘Amor prohibido’, entonces este disco es así de variado”.

Reconoce que para escribir este álbum “tuve que pasar el peor año de mi vida, pero soy consciente de que si no me hubiera ido tan mal, nunca me habría abierto artísticamente de esta manera. Cada que terminaba de escribir una canción, tenía que dejar la guitarra y llorar, sacar las cosas que no me venían bien, creo que por eso es el disco que más ha emocionado al público de todos los que he hecho. Es la vez que más me ha caído crítica de todo tipo, pero creo que tengo que seguir así, hablando lo que siento con amor y respeto”.

Sobre la colaboración de Johansen en el tema “Antes de verte”, apuntó: “Nos conocimos por amigos en común, después se dio de manera natural que viniera a hacer un dueto conmigo, incluso la canción la escribimos juntos, lo cual para mí es un completo honor, tener a uno de mis ídolos respaldándome en un disco, es absolutamente maravilloso y un gran aprendizaje”.

Asegura que “estar en México te baja al umbral de la sensibilidad y aunque todo lo que veo es diferente me inspira demasiado. Me motivó a seguir luchando, porque aún me queda mucho por hacer, mientras tanto sigo escribiendo canciones, incluso muchas han nacido aquí (México), para pronto tener las presentaciones en vivo”.

Rozalén llegará a México para ofrecer conciertos el día 1 de diciembre en El Plaza Condesa de la Ciudad de México, 2 de diciembre en La Tumba de Monterrey, 6 del mismo mes en Querétaro y 7 en Guadalajara.