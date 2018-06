Viene lo bueno

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

El equipo, comandado por Neymar, no se dejará vencer tan fácil, y le jugará con todo al Tricolor el próximo lunes 2 de julio a las 8 am

Bélgica y Francia pueden ganar el Mundial; quien no la tiene fácil es Portugal, ya que se enfrenta a Uruguay, que también llega como favorito

Queridísimos lectores, ya se acabó la fase de grupos del Mundial, ahora prepárense que se viene lo bueno. Yo, la verdad sigo sorprendido por la eliminación de Alemania, al igual que el bajo nivel de las grandes selecciones. Esto nivela y hace más pareja la competición, pero a la vez sorprende y mantiene a más de uno con la incertidumbre de cuáles serán los equipos que lleguen a la final. Veremos.

¿Qué equipos llegan con etiqueta de favoritos? México, sin duda se posiciona entre este selecto grupo al llegar con dos juegos ganados y por los últimos resultados ante Brasil, sin embargo, el equipo comandado por Neymar, no se dejará vencer tan fácil y le jugará con todo al Tricolor. Este duelo será interesante, sin duda nos espera un excelente partido. Francia también se encuentra entre los favoritos. Desde antes de iniciar el Mundial, este equipo estaba entre los preferidos para llevarse la Copa del Mundo, y no es para menos con el plantel que tiene. Este equipo se enfrenta a la Argentina de Messi, que llega con toda la obligación de ganar y, por supuesto, de mostrar un diferente estilo de juego, que se ha visto muy pobre en los últimos encuentros. Este será otro encuentro interesante, y si Maradona hace acto de presencia, esperemos que esta vez no se presente intoxicado y no esté bulteando en la tribuna haciendo el ridículo.

Bélgica, por ejemplo, es otro equipo que tiene todas las probabilidades de ganar el Mundial. Hace cuatro años se colocaba como el caballo negro y que sorprendía a todos los equipos, sin embargo, no llegó muy lejos. Esta vez todo apunta que puede destacar y colocarse entre las mejores selecciones del mundo. No tengo duda de que pasará sin problemas a los cuartos de final.

Quien no la tiene fácil es Portugal, ya que se enfrenta a Uruguay, que también llega como favorito, no sólo para este partido, sino para el Mundial. El equipo de Cristiano Ronaldo deberá mejorar y mostrar su mejor cara luego del empate con Irán, un resultado que por cierto nadie esperaba y seguro no dejó nada contentos a los portugueses. Les garantizo que éste será un duelo espectacular y con muchos goles, que probablemente serán cortesía de Uruguay, ya que no han permitido goles y su defensa es prácticamente una muralla, la tienen difícil los europeos.

Pues bueno, aunque la situación sea demasiado extraña, nos esperan partidos importantes y bastante emocionantes. No hay que perderse ni uno, porque como les he dicho, ya le queda muy poco al Mundial.

Recuerden, pueden seguirme en twitter @A_Avalos9, para comentarios en vivo al momento de cada partido, y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com, para dudas, quejas, aclaraciones, sugerencias, contrataciones, etc. Hasta la próxima.