Primero de julio

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

En dos días saldremos a votar en México, para el próximo lunes seguramente sabremos quién será el próximo Presidente de México del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024.

No obstante las campañas están cerradas, siguen los bots trabajando arduamente en las plataformas sociales y los partidos, defendiendo y atacando a través de los ciudadanos en los espacios virtuales de la internet.

Debemos prepararnos para cualquier escenario, dejar de lado las amenazas e injurias y salir a votar en libertad.

No se puede votar en libertad cuando un partido amenaza con falsedades lo que ocurriría con el otro, sin embargo así entienden la democracia nuestros políticos.

Este primero de julio promete ser una de las jornadas electorales con mayor participación en la historia de México, este domingo definimos además del presidente, las cámaras del congreso y en algunas entidades autoridades locales.

No es menor la elección y debemos cumplir con nuestra obligación ciudadana de salir a votar.

El lunes próximo comienza una nueva etapa para el país, gane quien gane, pierda quien pierda.

Los escenarios apocalípticos deben quedar en las campañas que concluyeron, necesitamos unidad y no polarización.

La clase política necesida mostrar su institucionalidad.

En una democracia madura, el ganador invitaría a los mejores cuadros de sus adversarios para crear un gobierno incluyente, veremos si es el caso de quien gane en un par de días.

Finalmente, no debemos olvidar que la democracia se divide en dos, en el ascenso al poder que es precisamente esta justa electoral y, en el ejercicio del poder, que serán los próximos seis años.

Esta administración demostró —al igual que las anteriores— que no saben ser demócratas en el ejercicio del poder, no nos toman en cuenta a los ciudadanos, las decisiones son cupulares y eso no es democracia.

Así el reto para el ganador, hacer democracia en el ejercicio del poder, buena tarea.

www.lopezsosa.com

joseantonio@lopezsosa.com

@joseantonio197