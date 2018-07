Vanessa Aguilera lanza “Cuando me besas”

El nuevo sencillo de la cantante es autoría del chiapaneco Carlos Macías y actualmente es tema de la telenovela “Y mañana será otro día… mejor”

Asael Grande

Vanessa Aguilera, con más de 15 años de carrera, se encuentra presentando su nuevo sencillo “Cuando me besas”, autoría del chiapaneco Carlos Macías y que actualmente está como tema de la telenovela “Y mañana será otro día… mejor”. Sobre ello, platicó en exclusiva, con DIARIO IMAGEN: “hace como un mes lancé mi primera canción en México, se llama ‘Cuando me besas’, y es una composición del cantautor, Carlos Macías; estoy contenta, porque es como un nuevo comienzo musical; llegué a México hace cinco años y comencé a tocar puertas, ha sido un camino difícil, pero de mucho aprendizaje, de experiencias nuevas y de tratar de encontrar el camino musical por el que yo quiero ir, entonces, cuando conocí a Carlos Macías, sus canciones me llegaron al corazón, y quise grabar algo de balada romántica”.

La cantante y actriz chilena se encuentra lista para conquistar al público mexicano, de la mano del cantautor Carlos Macías. Su nuevo sencillo “Cuando me besas” se puede escuchar ya en la telenovela “Y mañana será otro día… mejor”, protagonizada por Angélica Vale y Diego Olivera: “ya he estado con Carlos Macías en sus conciertos, en Puebla, Oaxaca, Chiapas, mi gran sueño es pararme en un gran escenario a cantar, la respuesta del público ha sido increíble; estoy preparando canciones con Carlos, yo escribo temas, pero no me atrevo aún a grabarlas, a plasmarlas en un disco, mi disco será de sonidos latinos, me encanta la salsa, todo eso, que suene pop latino, mezclarlo con la balada, mi línea musical es la balada romántica”, agregó Vanessa, quien, gracias a su juventud, belleza y talento, es lo que caracteriza a esta joven que llega desde Chile con 15 años de trayectoria como tarjeta de presentación.

“Cuando me besas” ha sido escogido como uno de los temas principales de la esperada telenovela de Televisa “Y mañana será otro día…mejor”, la cual marca el regreso de Angélica Vale a las televisión mexicana: “lanzamos el sencillo hace un mes, y Carlos Macías envió el tema al productor Carlos Moreno, y se decidió ser parte de la telenovela ‘Y mañana será otro día… mejor’, y para mí es un logro, porque las telenovelas son una plataforma importante, yo admiro a Angélica Vale, es muy reconocida en Chile, para ser mi primer grabación en México, es como un sueño, algo que siempre voy a recordar; quiero que mi show sea completo, baladas, pero también canciones que levanten a la gente, no tan acústico, me imagino en un gran espectáculo”, dijo Vanessa a esta casa editorial.

En pocos años esta cantante y actriz chilena ha logrado romper fronteras y labrar un exitoso camino, tanto en los escenarios como en la pantalla chica de su país natal. Ahora, se encuentra lista para conquistar México y demostrar todo el talento y la energía que lleva dentro: “soy una cantante nueva en México, que recién está comenzando una carrera en este país, y espero que me vayan conociendo poco a poco, como persona, y como artista, y poder reflejarles un poco lo que yo siento, y que el público se sienta identificado con las canciones, ese es mi objetivo”.