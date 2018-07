Nico Galán es parte de la nueva cara de la televisión

Con su participación en la teleserie “La piloto” en su segunda temporada, el actor se suma a otra forma de contar historias

Arturo Arellano

Nico Galán es un extraordinario actor, que luego de su exitoso paso por el cine, se suma a la nueva tendencia de contar historias en la pantalla chica en un formato innovador, con su participación como Wilmer Aguilar en la teleserie “La piloto”, que recién estrenó su segunda temporada y que se transmite de lunes a viernes por las estrellas.

En entrevista para DIARIO IMAGEN, el actor, refirió: “Es un proyecto del que te puedo decir que trae una propuesta innovadora y refinada, con un tono actoral nuevo y yo soy el mas feliz de estar involucrado. Es una teleserie y a lo que me refiero con el nuevo formato es que se aleja de la telenovela, porque no grabamos en foros, sino en locaciones cien por ciento reales, ofrecemos otro lenguaje visual al espectador, se le da un look más avanzado. En cuanto a la cinematografía, tenemos el privilegio de trabajar con un gran equipo, hay iluminación de cine y movimientos de cámara que sólo se ven en series Premium o en una película en el cine”. “Actoralmente no usamos chícharo, todo es aprendido y siempre está el director presente, que te está llevando al tono correcto de la escena”.

Sobre su personaje refirió: “Empecé a construir mi personaje ‘Wilmer Aguilar’ desde la primera temporada, es un personaje, esposo de Olivia, que la ayudó a buscar a su hermano desaparecido y en ese lapso nos enamoramos. Es sin embargo muy tímido, no destaca en situaciones sociales y obviamente su zona de confort es estar pegado a una computadora. Partí de ahí, pero de la primera a la segunda temporada pasan 5 años, de modo que todos los personajes se van a vivir a Estados Unidos, bajo la protección de testigos. Construimos nueva vida en Los Ángeles, Yolanda aplica para ser piloto y el grupo ya tiene trabajo, estamos estables. Yolanda y Dave están en un proceso de adopción y de ahí se desencadena la tragedia, porque secuestran al niño en cuestión. Por parte de Wilmer pasan muchas cosas, se vuelve instrumento para ayudar a Yolanda a encontrar a su hijo. Pero en ese ínter la esta pasando algo mal personalmente, no está bien con su esposa, porque no hay comunicación y hay distanciamiento. Ese es el proceso de Wilmer al principio”.

Sobre este nuevo formato para contar historias agrego “Se tiene una responsabilidad grande y la están tomando las productoras de manera muy efectiva. Para mí ha sido un gran privilegio estar en esta producción, vengo de hacer cine, de modo que estoy cómodo.

Los ritmos son diferentes, cada medio tiene una manera de comunicar distinta, la televisión tiene otro ritmo, he aprendido a estar preparado, porque no hay tiempo qué perder, hay que llegar al límite y ser fiel a lo que haces con tu personaje. Grabé de lunes a sábado y estamos en la semana 21, la temporada pasada fueron sólo 12 semanas”.

Finalmente, sobre sus proyectos alternos a “La piloto” que se transmite de lunes a viernes por las estrellas, adelantó: “Tengo la película ‘Plan V’ que se estrena el 17 de agosto en Cinépolis y esa es una comedia romántica que van a disfrutar mucho los millennials y después el 26 de octubre, se estrena ‘El hubiera existe’, con Ana Serradilla”.