Mario Aguilar regresará al Teatro Metropólitan con “¿Celosa yo?”

Asael Grande

Mario Alfonso Aguilar González, de 22 años de edad, creador de contenido que se hizo famoso por sus videos en los que aborda la vida cotidiana de una manera divertida a través de personajes como La Mamá, La Güera, La Pelirroja y La Morena (todas ellas, mujeres, símbolo de lo caótico y hormonal, desde la mamá regañona hasta la novia celosa, manipuladora o insegura), regresará, para el gusto de su público, al Teatro Metropólitan el próximo 11 de agosto, con su show ‘¿Celosa yo? ¡Jamás!’: “la ocasión pasada que me presenté en el Teatro Metropólitan, tuve una aceptación padre de las personas, y ahora traigo una comedia más para el público, este 11 de agosto; el show ha cambiado, cada cierto tiempo va cambiando, se va mejorando poco a poco, es el mismo título de “¿Celosa yo? ¡Jamás!” pero obviamente, hay cosas diferentes, con el tiempo que lo voy presentando en diferentes partes, le vas metiendo más cosas, otros bailes, el show dura dos horas; ahora acabo de meter el personaje del Papá, aparte de La Mamá, La Güera, La Pelirroja y La Morena, hicimos un video de los tipos de papá”, dijo Mario, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Fue hace tres años y medio, que Mario lanzó su primera grabación en Facebook, la cual realizó cuando apenas tenía 17 años y estudiaba preparatoria. En esta hablaba lo que hacen las mujeres antes de contestar el celular. La subió a la red y en poco tiempo se viralizó. Hoy en día, Mario le dedica 24/7 a esta actividad, pues semanalmente sube tres videos a su cuenta de YouTube, en la que tiene más de un millón de seguidores: “al principio a mi mamá no le gustaba que hiciera videos, porque era completamente nuevo, pero cuando se dio cuenta que me gustaba mucho hacer videos, que me entretenía, y que a la gente le gustaban mis videos, le encantó, y me apoyó; ahora subo a You Tube los días lunes y viernes y a Facebook, cada que se me antoja; ahora trabajan conmigo Carlos Pastrana (camarógrafo), Ángel Saavedra, Jaqueline Camargo (guiones)”, agregó Mario.

Galardonado en la categoría Comedy de los Eliot Awards, el tijuanense, compartió con este diario: “me gustaría presentarme algún día en el Auditorio Nacional, me gusta estar en el escenario, y gracias a Dios nos ha ido bien, nos hemos presentado en recintos importantes de México y Estados Unidos; acabamos de llegar de Guatemala, vamos a Argentina, estamos felices; ganamos el Premio Elliot en comedia, el Instituto de la Juventud nos dio un reconocimiento por el apoyo a la mujer, y nos está yendo bien, trabajo mucho en campañas en contra del maltrato a la mujer de levantar la voz; hemos tocado todos los temas, sin miedo, porque lo hacemos con respeto, y a mi mamá no le molesta, entonces está bien, subo cosas de la vida cotidiana, situaciones reales, pero con el giro de comedia”, explicó.

Mario Aguilar es un joven que además de sencillo y humilde en su forma de ser, le tiene un inmenso amor a sus seguidores, a las que no pierde la oportunidad de contestarles todos los mensajes que le lleguen, tratando de darles el mejor ejemplo posible: “me han llegado ofertas para hacer cine, pero siento que aún no estoy preparado como para dar ese paso tan grande, me encantaría hacer cine, es uno de mis sueños, he tenido la oportunidad de conocer y de grabar con gente de cine siento, que ahí la llevo; también me gustaría sacar un libro, no biográfico, sino sobre de todo lo que pasé para llegar a dónde estoy”.