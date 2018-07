Fobia festejó 30 años en el Domo de Cobre

La banda celebra tres décadas de existencia, con una gira que contempla 20 conciertos en la República Mexicana, así como parte de EU y Sudamérica

Asael Grande

La legendaria banda de rock mexicano, Fobia, conformada por Francisco “Paco” Huidobro (guitarra), Leonardo de Lozanne (voz), Iñaki Vázquez (teclado), Jay de la Cueva (batería) y Javier “El Cha!” Ramírez (bajo), festejaron 30 años de trayectoria con un espectacular concierto en Palacio de los Deportes, en cuyo escenario tocaron temas de sus discografía: Fobia, Mundo feliz, Leche, Amor chiquito, Rosa Venus y Destruye hogares.

Fue el pasado 27 de noviembre, a través de Facebook, que Fobia compartió una imagen con la frase “30 años merecen una reunión”, dos días después, el 29 de noviembre, anunciaron oficialmente el regreso de Iñaki Vázquez, Jay de la Cueva y Javier “El Cha!” Ramírez, con el objetivo de iniciar una gira en este 2018 y celebrar las tres décadas de existencia de la agrupación, que contempla 20 conciertos a través de la República Mexicana, así como parte de EU y Sudamérica.

Ante 7 mil fans y con una producción escénica conformada por una gran pantalla central, la agrupación conformada en 1990, arrancó su recital musical (después del intro Under pressure, de Queen), denominado Cumpleaños,con la clásica El Diablo, tema de su álbum ‘Mundo Feliz’, seguida de Dos corazones,y la sensacional Dios bendiga a los gusanos(uno de los más bellos de su disco homónimo, el primero en la carrera de Fobia, y que fue producido por el argentino Cachorro López y grabado entre la Ciudad de México y Nueva York).

Después de tocar las poderosas y electrificadas Plástico, Camila y La iguana, Leonardo de Lozanne, dio la bienvenida a los asistentes, quienes no dejaron de cantar al unísono, cada una de las canciones interpretadas durante la noche: “hace treinta años, decidimos formar un grupo de amigos, que querían cambiar las cosas, que tenían cosas qué decir, que no encontraban una voz, en los medios de comunicación y, para sorpresa de nosotros, Fobia se ha convertido en algo mucho más que una banda de rock, para nosotros es un estilo de vida, nos ha llevado a conectar con quiénes somos nosotros mismos, ha sido un canal de comunicación con la gente, y siempre hemos sentido que las personas que siguen a Fobia, no son fans, son cómplices, son amigos, y esta noche se han multiplicado, cada vez somos más, esta fiesta es de ustedes, bienvenidos al pastel”.

200 sábados, Sin querer, Corazón en caracol, y Mundo felizcontinuaron la velada del 30 aniversario de Fobia (festejo que fue acompañado por el lanzamiento de un box set de edición limitada que incluye sus 6 discos en Lp`s de 12 pulgadas, y un séptimo vinilo que contiene las canciones Hoy tengo miedo” y “Más caliente que el sol”).

Pudriendo, Puedo rascarme solo, Miel del escorpión, Fiebre, Pepinillo marino, Caminitos hacia el cosmos, El cumpleaños, antecedieron al momento cumbre de la noche: la interpretación de uno de los mayores éxitos de Fobia: El microbito.

Rumbo a la recta final, y después del Encore: Intermission (Jonathan), Fobia tocó Rosa Venus, No eres yo, El crucifijo, Muy maniaco de mi parte, Descontrol, y Revolución sin manos.Finalmente, después de un segundo Encore, sonaron en el Domo de Cobre: Regrésame a Júpiter, Sacúdeme, Hipnotízame, Vivo, Brincas, Veneno vil y Hoy tengo miedo, en lo que fue un concierto, donde Fobia demostró que siguen vigentes como en sus inicios, hace 30 años, y que continúan llenos de gratos sabores, siendo guerreros del rock latino, venerados, por lo que es un hecho que hay Fobia para rato.