Tenemos todo para ganar: Chicharito

“No pasamos gracias a Corea, clasificamos gracias a nuestro trabajo. No perdimos por pendejos, de hecho clasificamos y ganamos conciencia, porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos dónde mejorar”, señaló Javier Hernández

México enfrentará a Brasil este lunes a las 9:00 horas en partido de octavos de final en la Arena Samara del Mundial de Rusia 2018

Pese a la clasificación a octavos de final del Mundial Rusia 2018, tras la derrota de México por 3-0 ante Suecia, fueron fuertemente criticados los jugadores de la Selección Mexicana.

Las portadas de los principales medios mexicanos señalaron que el equipo del profe Osorio clasificó, gracias a que Corea del Sur derrotó por 2-0 al vigente campeón, Alemania. Aquello generó la molestia de Javier Chicharito Hernández, quien respondió a través de su cuenta de Instagram.

Javier Chicharito Hernández envió un mensaje, resaltando que la Selección Mexicana pasó a octavos de final, gracias a su esfuerzo y pidió a la afición que los acompañe.

No perdimos por pendejos, de hecho clasificamos y ganamos conciencia porque tuvimos un gran rival y mentalmente vimos dónde mejorar”. Queda claro que tenemos todo para ganar y seguimos trabajando, sobre todo en lo mental y emocional. Disfrutemos la clasificación y aprendamos de los errores. Apóyanos aunque no nos vaya como tú quisieras, fue el mensaje de Javier Chicharito Hernández.

“Lo importante no soy yo, lo importante es el equipo, la selección y mi país”

Chicharito Hernández señaló ante los medios de comunicación que “de nada le sirve ser el máximo goleador de México en unos mundiales, si luego no clasifican”.

Chicharito igualó, al anotar contra Corea del Sur, el récord del Matador Luis Hernández, con cuatro tantos mundialistas, todos ellos en el Mundial de Francia’98.

“De nada me serviría ser máximo goleador, si luego no clasificamos”, indicó Chicharito, que antes de jugar en el West Ham inglés en Europa militó en el Manchester United y en el Real Madrid.

“Lo importante no soy yo. Lo importante es el equipo, la selección y mi país”, dijo el máximo goleador de la historia de la Selección de México en Rusia.

“De nada sirve ser máximo goleador de la selección, de nada sirve hacer un gran trabajo tanto el entrenador, como el resto del cuerpo técnico, ni los jugadores. No sirve de nada si no clasificamos, señaló el delantero del Tri.

“Siempre te pueden volver a criticar, forma parte del show. Pero yo me quedo con lo positivo, con toda la gente que se ilusiona, con ser un espejo en el que ellos se miren y que sepan que con trabajo se pueden lograr cosas. Me quedo con el país detrás de nosotros, con la reacción del estadio cuando suena el Himno Nacional.

“Me quedo con México. Javier Hernández podrá lograr lo que logre, pero aquí lo que importa es el país al que representamos.

“Si se da que pueda acabar siendo también el máximo goleador de México en unos mundiales sería muy bonito. Siempre lo he dicho: es el país, el grupo y el equipo lo que importa. Los logros individuales van después”, opinó el delantero mexicano, formado en las Chivas de su Guadalajara natal.

“Yo trato de verlo todo de una forma positiva, me lo tomo todo como una oportunidad”.

Enfrentará a Brasil en octavos de final con el cabello teñido

Javier Hernández enfrentará a Brasil con la Selección Mexicana en octavos de final de Rusia 2018 con un look inédito. El delantero del Wets Ham United apareció en el entrenamiento con el cabello teñido, algo que nunca le habíamos visto durante su trayectoria.

El Tri ya se encuentra en Samara, ciudad donde disputará su partido de octavos de final del Mundial de Rusia 18 ante Brasil. Los dirigidos por Juan Carlos Osorio tienen la ilusión de hacer historia y llegar al quinto partido, el de cuartos de final, por primera vez en su historia jugando fuera de su propio país.

Ante esto, algunos jugadores parecen haber optado con un cambio de look como una forma de afrontar el que podría ser un partido histórico. Javier Hernández apareció en el entrenamiento con el cabello teñido, algo que nunca habíamos visto durante su carrera. Igualmente, Miguel Layún optó por cambio en su estilo. Por otra parte, Jesús Manuel Tecatito Corona ya lo había hecho antes del inicio del Mundial.

El mejor jugador del año con el premio Sir Matt Busby

Javier Chicharito Hernández nació el 1 de junio de 1988 en Guadalajara, México. Hijo de Silvia Balcázar y Javier Hernández Gutiérrez, ex futbolista de Tecos de la UAG.

Cursó primaria en el Lincoln School, donde comenzó la educación bilingüe. Secundaria la realizó en el Instituto de Humanidades y Ciencias de Guadalajara.

Con tan solo nueve años ya formaba parte de las categorías inferiores del C.D. Guadalajara. Debutó en el Torneo Apertura de 2006 el 9 de septiembre de ese año frente al Club Necaxa, marcando un tanto y llegando a conseguir la Liga MX. Javier Hernández no despuntó hasta el Torneo Apertura de 2009 cuando terminó como el tercer máximo goleador del torneo, con 11 goles y en el que su equipo se alzo con la Interliga.

Después de dos años jugando al más alto nivel, el 8 de abril de 2010 fue fichado por el Manchester de United para la temporada 2010/2011, con quien firmó por cinco años.

Tras marcar su primer gol en la liga inglesa el 16 de octubre de 2010, se convirtió una jornada después en el primer mexicano en marcar dos goles en un mismo partido en la Premier League. Chicharito consiguió el 4 de enero de 2011 ser el máximo goleador mexicano en la historia de la Premier League hasta el momento. Esa misma temporada consiguió el gol más rápido de la liga hasta la fecha al hacerlo a los 35 segundos del silbatazo inicial. Acabó el año con 20 goles, siendo elegido por los aficionados como el mejor jugador del año con el premio Sir Matt Busby. El año lo terminó con la consecución de su primer campeonato.

Sigue los pasos de su padre y su abuelo

En el inicio de su segunda temporada tuvo que ser hospitalizado por una enfermedad neurológica. Su equipo consiguió la Community Shield. En octubre de 2011 renovó con el equipo de Manchester por cinco años. Concluyó la campaña con 12 goles, cifra que superaría al año siguiente.

La temporada 2014/2015 fue cedido con opción de compra al Real Madrid por una temporada. En septiembre de 2014 marcó su primer tanto con el Madrid frente al Deportivo La Coruña. Consiguió la Copa Mundial de Clubes de la FIFA frente a San Lorenzo de Almagro en Marruecos. Finalizó el año con nueve goles, quinto goleador del equipo, y cinco asistencias en 31 partidos jugados.

El conjunto madrileño no ejerció la opción de compra y Javier Hernández volvió a Inglaterra. Jugó un partido antes de recalar en las filas del Bayer 04 Leverkusen, equipo con el que firmó por cuatro campañas. El 12 de septiembre de 2015 debutó en la Bundesliga frente al SV Darmstadt 98.

Formó parte de la selección azteca que disputó la Copa Mundial de Futbol Sub-20 de 2007 en Canadá. Fue convocado por primera vez con la Selección de México el 30 de septiembre de 2009 frente a Colombia. Marcó su primer gol con el Tri en febrero del año siguiente. Fue seleccionado para la disputa del Mundial de Futbol de la FIFA de 2010, siguiendo los pasos de su padre y su abuelo. Consiguió la Copa Oro 2011, finalizando con siete tantos como máximo goleador, siendo elegido jugador más valioso y recibiendo la Bota de Oro. En octubre de 2015 se alzó con la Copa CONCACAF de 2015 contra Estados Unidos, después de haber conseguido su segunda Copa Oro ese mismo año.

El 20 de julio de 2017 se anunció su fichaje por el West Ham United. El conjunto inglés desembolsó 15 millones de euros, correspondiente a su cláusula de rescisión con el equipo alemán Bayer Leverkusen, donde jugó dos temporadas.

Superman es su héroe favorito

Entre sus aficiones están la de escuchar música regional mexicana, la música de banda era su género favorito. Superman es su superhéroe preferido al igual que la película “Gladiator” y la serie “Two and Half Men”.

El grupo The World Red Army compuso la canción Chico is the Man en honor a Chicharito.

En mayo de 2012 fue nombrado embajador de Buena Voluntad de Unicef en México.