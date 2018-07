Hoy se define si llega el ansiado quinto partido

Aarón Ávalos

Otro favorito eliminado: España

Vaya sorpresas que nos trajo este Mundial. Ya quedaron fuera de la competencia Argentina, España y Portugal. ¿Alguien lo puede creer? Porque yo no. Bueno, la eliminación de Argentina sí, con tan pobre futbol y los ya conocidos problemas internos. Seguramente en los próximos días vendrá una limpa en la Federación Argentina.

Ver a España eliminado me dejó en shock, porque era mi selección favorita para ganar el Mundial, y mi segunda opción era Alemania, así que imagínense mi conflicto, ya no sé a cuál irle. Aunque siendo objetivo, era de esperarse, y si no los eliminaban en esta fase, hubiera sido en cualquier otra, el caso es que con el cambio de técnico un día antes de que empezara el Mundial, era lógico que esto desestabilizaría al equipo, por lo que se complicaba que los españoles ganaran la Copa del Mundo. Así que podemos culpar al Real Madrid por la eliminación de España.

La eliminación de Portugal sorprende por Cristiano Ronaldo, no tanto por el equipo en sí. Siendo honestos, la selección destaca por CR7, sin él es sólo un equipo más. Así que no ver a Portugal en los próximos encuentros no decepciona, porque el equpo bien podría llamarse “Cristiano y otros 10”. Pero bueno, lo que sí es que pobre Cristiano, porque difícilmente lo veremos el próximo Mundial, ya que tendría 37 años y luce muy lejana una futura participación en Qatar 2022. No queda más que disfrutar los años que le queden como jugador activo y seguir disfrutando su futbol.

Ahora, pasemos al tema que yo sé que es el que más les interesa. Hoy se enfrentará la Selección Mexicana contra Brasil. Hoy se define si por fin llegará el tan ansiado quinto partido, o si el Tri una vez más se queda en el camino y tendremos que esperar otros cuatro años a ver qué pasa. La historia dice que Brasil le tiene miedo a México, porque los ha derrotado en los duelos más importantes, y les ha arrebatado títulos de mayor relevancia. Pero ojo, la Selección Mexicana no puede jugar como lo hizo contra Suecia, porque si esto ocurre, olvídense del quinto partido, y esta vez no hay otra selección de la cual depender.

Vamos a ver qué pasa. ¿Neymar alcanzará a Messi y Cristiano en el aeropuerto? ¿Llegaremos al quinto partido? Es posible, luce cada vez más difícil, pero también esta selección ha demostrado que puede y quiere llegar lejos. Ya platicaremos mañana de lo sucedido y de qué esperar en las próximas fases del Mundial.

