Derramo toda mi pasión en “Los Miserables”: Daniel Diges

El actor da vida a “Jean Valjean” en el fastuoso musical que se presenta en el Teatro Telcel

Arturo Arellano

Basado en la novela homónima de Víctor Hugo, el musical “Los Miserables” ha sido un rotundo éxito desde su reestreno en su versión mexicana en el Teatro Telcel, que en esta ocasión está bajo la dirección Laurence Connor y James Powell, quienes reunieron a un elenco de primer nivel encabezado por Daniel Diges, en el papel de “Jean Valjean”, quien asegura que este montaje evoca al amor desde cualquier enfoque y en diferentes modos, desde el amor de pareja, el familiar y el amor por tu nación.

El actor, que ha dado vida a “Jean Valjean” en diferentes producciones y no sólo en la mexicana, platicó en entrevista para DIARIO IMAGEN, que “no me despego del personaje, he estado en diferentes producciones del musical, sin embargo, la experiencia de trabajar con gente mexicana es muy divertida, porque aquí la gente es pasional, tienen el mismo sentido del humor, ese humor negro que a mí me encanta y esa pasión por el teatro, el amor por la música que me está dando mucho, por eso y otras tantas cosas estoy aprendiendo mucho”.

Asegura que la obra “les abre los ojos a las personas, es una manera de darte cuenta de que no somos unicos en este mundo y que no es la primera vez que sucede la opresión de parte de los gobernantes y aún así cometemos los mismos errores a través de la historia, por eso, este musical es vigente y siempre llega en el momento, no sé si decir adecuado, pero sí en que necesitamos abrir los ojos y ver lo que está pasando para no quedarnos de brazos cruzados”.

Destaca que en su caso “Mi personaje me ha hecho más espiritual, me ha hecho pensarme mejor las cosas, tener mayor carácter. Es un personaje muy bonito de hacer y me ha habierto las puertas de muchas otras cosas”.

Sin temor a equivocarse el actor afirma que “‘Los Miserables’ es amor, por el lado que lo veas, la obra evoca al amor. ‘Valjean’ es el amor por su hija, ‘Cosete’ y ‘Marius’ representan el amor de pareja, ‘Fantine’ el amor por la familia, por su hija también, porque la pierde y no quiere morir, de modo que lucha y se mete a prostituta para pagar sus gastos. El musical es todo amor, cada personaje es amor, incluso amor por un país, por una nación”.

Por lo anterior, Diges recuerda que la construcción de su personaje fue bastante compleja “veía muchos documentales de cárceles, para ver como se comportaban los internos de aquella época. Me iba al parque a dar un paseo, a ver gente mayor y cómo andaban, miraban, tocaban. Mi personaje ha sido una mezcla de todo lo que he visto en mi vida, me costó construirlo porque ‘Valjean’ es como un perro maltratado, apaleado, callejero y después se vuelve alguien pudiente que ayuda al pueblo, también me he fijado en el tema de la gente noble. He tenido que ir dando forma a cada gesto y forma de cantar”.

Asegura en tanto que “el público está encantando, decían mis compañeros que en México la gente es muy sincera o se levanta o no se levanta. En ‘El Rey León’ decían que no todos los días se levantaba la gente y aquí todos los días se levantan y aplauden de pie, eso es un regalo, verlos llorar y que aplaudan con esos gritos de pasión es increíble”, por lo anterior concluye que “vamos a seguir manteniendo la pasión en la interpretación, cosa que es bastante dificil, por llevar tanto tiempo haciendo este papel. Yo creo que la cosa está en seguir y aguantar, con esa energía. La obra en si ya te da la pasión, en cuanto la analizas y la entiendes, esa pasión ya la tienes y la música te lleva a eso”.

“Los Miserables” se presenta en el Teatro Telcel con funciones jueves y viernes 20:00 horas, sábados 16:30 y 20:30 horas y domingos 13:00 y 17:30 horas.