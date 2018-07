Karen Luna puede ser una “Boba loca”, pero con talento

La cantautora y saxofonista lanza nuevo sencillo en complicidad con Cooper & Georgy, en el que se permite experimentar en lo urbano

Arturo Arellano

Karen Luna es una guapa cantautora y saxofonista mexicana, quien interesada por el mundo de la música y las artes, obtuvo una importante formación musical, contando con estudios en armonía, solfeo, vocalización, historia de la música, e incluso actuación, con lo que ha emprendido una carrera desde los 17 años.

Hoy, decidida a lanzar su nuevo disco, Karen arranca con la presentación de un sencillo que la saca de su zona de confort dentro del pop, la balada y la ranchera, pues la talentosa cantante presenta “Boba loca”, a dueto con Cooper & Georgy y en el que se permite experimentar en lo urbano y reggaetón.

Para ofrecer más detalles, Karen concedió una entrevista para las páginas de DIARIO IMAGEN, en la que comentó: “Me considero con la capacidad de una artista versátil, por lo que puedo cantar algo como una balada, ranchera, pero también algo como mi nuevo sencillo ‘Boba loca’ que tiene tintes de reggaetón. Tuve siete años de formación musical por lo que aprendí de armonías, vocalización, solfeo, algunas cosas de actuación y saxofón, que son herramientas que sin duda me han traído a donde estoy hoy, donde me puedo dar el lujo de explorar en diferentes géneros”.

Sobre entrar al mundo de lo urbano señala “muchas personas creen cque porque cantas urbano realmente no cantas, pero yo quiero hacer la diferencia. Me ha pasado que llevo ‘Boba loca’ a algún lugar y les gusta por el ritmo, pero luego salgo con una balada poderosa que exige más vocalmente y es la gente misma la que me dice ‘sí cantas’. Son varias facetas de mi manera de interpretar y cada una creo que refleja el aprendizaje que he tenido sobre la música. Para este sencillo me dejé guiar por productores y gente que sabe de este género”.

Siendo tan versátil en su música refiere que “quiero ser una artista de muchas caras, quizá en el disco no puedo meter ‘Boba loca’ que es reggaetóny luego rancheras porque no habría coherencia, sin embargo, en los shows en vivo sí lo hago. Me gustaría ser como Alejandro Fernández o Luis Miguel, en el tema del estilo en que de repente tienen un bloque de baladas, luego rancheras, más tarde hacen pop y eso no resta, por el contrario te convierte en un artista con muchas posibilidades. Me gusta ir experimentando dentro de varios géneros, pero siendo diferente, poniéndole mi estilo, desde la manera de cantar hasta la imagen, siempre de manera auténtica para que la gente perciba honestidad y coherencia”.

Para lograr un equilibrio en su proyecto refiere que “en esta carrera hay que ser indestructible porque es un ambiente complicado, donde no todos son tus amigos y hay puertas que se te van a cerrar, sin embargo también hay gente buena, hay que rodearnos de ellos. Entonces, me gusta tener un equilibrio entre lo fuerte, lo loca, atrevida y por supuesto dando la importancia más grande a la música”.

Asegura que “mis objetivos y convicciones ya las tengo bien definidas, tengo una esencia, así cante reggaetóno cante baladas yo soy la misma” y con esto dice “ya tengo mi segundo disco completo, sin embargo iré lanzando sencillo a sencillo. Tuve antes la oportunidad de lanzar un disco completo, pero ahora ya es diferente”.

Sobre las presentaciones en vivo adelanta “serán conciertos muy familiares e íntimos” y las fechas se irán anunciando en sus redes sociales como @KarenLunaMx en Instagram y Karen Luna Oficial en Facebook.