The Black Eyed Peas regresa a la Ciudad de México

Tras ocho años de ausencia, la banda se presentará el 17 de agosto en el Pepsi Center

El grupo estadunidense de hip hop, Black Eyed Peas, ganador de seis Grammy, regresará luego de ocho años a la Ciudad de México para deleitar a los fanáticos capitalinos con su amplio y exitoso repertorio.

La banda, integrada actualmente por Will.i.am, Apl.de.Ap y Taboo (Fergie dejó al grupo el año pasado), presentará además su más sencillo “Ring the alarm pt.1, pt.2, pt.3”, lanzado este año.

La cita para todos los seguidores, quienes podrán corear “Where is the love?”, “Let get it Started” y “Boom Boom Pow”, entre otros temas, será el 17 de agosto y el escenario elegido fue el Pepsi Center WTC.

Los boletos tendrán un costo de entre 550 y 2 mil pesos.

Si bien desde 2010, cuando presentó “The beginning”, Black Eyed Peas no ha lanzado nuevo álbum, ocupa la segunda posición entre los artistas con las más descargas de todos los tiempos y más de 42 millones entre álbumes y sencillos.

