Tras su gran éxito en Chile, conquistará a México con “Swing del mono”

Al anunciar lo que será su primer disco, Gustavo Becerra habla de su guitarra sueca con valor de 2 millones de pesos

En Chile es conocido como el comediante que apareció en un comercial hace ya 18 años, y que ha hecho campañas para una marca jugos durante todo ese tiempo, con más de 75 mensajes publicitarios grabados, en donde representa a ‘el guatón de la fruta’ (en algunos países de Sudamérica, se le llama ‘guata’ al estómago prominente)…

Es un artista completo, polifacético, divertido, entregado a la comedia, a la dirección, a la dramaturgia, estudioso incansable de todo lo que tenga que ver con el arte escénico e incluso, un profesional de la música, con la que piensa conquistar México, gracias a su proyecto llamado “Swing del mono”.

“Toda mi vida he amado la música y hasta tengo obsesión por las guitarras. Tengo nueve de colección y me han costado caritas… Entre ellas, tengo una joyita que es una guitarra sueca de una empresa y es del año 57. Debe haber unas diez en Chile y debe costar unos 2 millones de pesos… En mi vida no he tenido muchas cosas, pero siempre he tenido plata para comprarme una guitarra, y me endeudo y todo el cuento, pero no me duele”.

Luego de 28 “horas de vuelo” en las tablas, participando en obras como “El hombre de La Mancha” y “My Fair Lady”, siendo dirigente del Sindicato de Actores, haciendo televisión, tocando con sus grupos (entre ellos, La Sonora Guatón), y tomando cuanto seminario, taller y curso se pueda, Becerra al fin tiene un espacio para armar y desarmar lo que quiera…

“De alguna manera, la música siempre ha formado parte de mi carrera, pero ahora quiero dedicarle más tiempo… De hecho, mi carrera de actor la pagué en parte con lo que ganaba cantando en restaurantes, más adelante cantaba en bares y hasta hoy día, en mis shows siempre hay música

“Es por eso que ahora necesito darle a la música el lugar que corresponde en mi vida… Estoy haciendo mi tercer intento de disco profesional, pero ahora con mayor madurez y además una sensibilidad más acorde con el resultado musical… Creo que es el trabajo más auténtico que he hecho”.

Influencia musical entre Mont Laferte y Los Ángeles Negros

“Estamos trabajando para ello, para llegar a México y que conozcan mi música, que es romántica y con una influencia musical entre Mont Laferte y Los Ángeles Negros… Viajé hace dos años y me enamoré de la Ciudad de México y de todo. Es un lugar donde todo pasa al mismo tiempo, dan ganas de vivir ahí… Creo que los chilenos estamos íntimamente ligados con México y obvio que sería una gran ventaja ser escuchado allá, ya que el mercado chileno es demasiado pequeño”.

Le une con nuestro país una anécdota personal

“Luego de una separación amorosa, hace dos años, estaba yo en México el 2 de noviembre, para el Día de Muertos, y fue entonces cuando compuse ‘Vida’, que es una de las canciones puntales para mi nuevo trabajo, donde hago referencia directa a la ciudad y a esa celebración… Creo que sólo es una o intuición artística, pero es tan fuerte, que deseo que sea mi producción musical sea escuchada en tierra azteca primero, sería genial”.