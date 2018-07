“No le será fácil cumplir con muchas de sus promesas”

Señalan los diarios WP y NYT

Andrés Manuel López Obrador logró el triunfo en las elecciones presidenciales de México impulsado por el enojo de la población contra el gobierno, la corrupción y la violencia, señalaron los diarios estadounidenses The New York Times y The Washington Post.

En un análisis, el Post indicó que López Obrador, siendo un populista, no es como Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, pero al igual que éste, llega al poder gracias a una oleada de insatisfacción de millones de votantes con la cúpula política.

“Es un referéndum sobre la forma en que se ha manejado el gobierno. No es diferente de lo que ocurrió en EU en 2016”, explicó el ex embajador mexicano Andrés Rozental, citado por el Post.

Sin embargo, en su análisis, firmado por Kevin Sieff, el rotativo alerta de los grandes desafíos que esperan a AMLO, comenzando por el hecho de que “no será fácil acabar con la corrupción”, la gran promesa del líder izquierdista. Tampoco, añade, “financiar los programas sociales con los que están contando sus partidarios. Hereda la segunda economía más grande de Latinoamérica en momentos en que su principal socio comercial -EU- amenaza con seguir incrementando los aranceles”.

El diario alude al gran reto que representará para AMLO el resolver problemas estructurales muy arraigados, junto con las expectativas que su candidatura generó y que, para muchos, no son realistas.

“El contrato social en México está roto”, dijo al Post el ex embajador mexicano Arturo Sarukhán. “No será fácil de reparar”, añadió.

En su nota sobre el triunfo de AMLO, firmada por Azam Ahmen y Paulina Villegas, el Times coincide, y subraya que las promesas centrales del líder de Morena: combatir la corrupción, reducir la violencia y poner fin a la pobreza endémica en México, si bien fueron muy populares entre los votantes, no serán fáciles de cumplir.

Uno de los factores respecto de los que hay incertidumbre, dice el Times, tiene que ver con la exploración petrolera y lo que López Obrador hará con los contratos ya firmados.

Sin embargo, el Times dice que pese a las comparaciones que se han hecho de López Obrador con líderes izquierdistas como el fallecido ex presidente Hugo Chávez, AMLO “tiene un historial de trabajar con el sector privado, y ha designado a un representante respetado para manejar las negociaciones del TLCAN”, Jesús Seade Helú, ex subdirector de la Organización Mundial del Comercio.

El gran riesgo, continúa el rotativo, es que la gran incertidumbre respecto a cómo actuará el futuro mandatario podría derivar en una “gran decepción” entre sus votantes. Al igual que el Post, el Times explica es que las promesas que hizo son muchas y difíciles de cumplir, tanto como las expectativas que generó.