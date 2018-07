Destaca López Obrador encuentro cordial y de respeto con EPN

Reunión en Palacio Nacional

Luego de sostener una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, el candidato presidencial electo, Andrés Manuel López Obrador, señaló que el encuentro fue de cordialidad, amistoso y de respeto, con el compromiso de que habrá una transición sin sobresaltos para garantizar la paz y la tranquilidad en este proceso.

En un mensaje a los medios en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, López Obrador agradeció al mandatario por actuar de manera respetuosa durante el proceso electoral.

“Fue un encuentro cordial, amistoso, importante porque tratamos temas que tienen que ver con la transición y lograr que la transición entre un gobierno que está en funciones y va a concluir y un nuevo gobierno que empieza a conformarse, que de acuerdo al narco legal vamos primero a ser Presidente electo y el 1 de diciembre será el acto de toma de posesión”, indicó.

“Me consta que cuando un presidente interviene en las elecciones no hay una auténtica y verdadera democracia, yo he padecido de ese presidencialismo faccioso que no corresponde a sistemas políticos democráticos y ahora tengo que reconocer que este proceso electoral el presidente peña actuó con respeto y las elecciones fueron en lo general libres y limpias”.

“No va a haber injerencia en temas financieros en lo que respecta al intercambio monetario, lo que tiene que ver con la paridad del peso, con el dólar, temas que repito corresponden al Banco de México”, dijo.

El tabasqueño detalló que la transición iniciará una vez que el Tribunal Electoral lo declare como Presidente electo y que por ello, cuidará “las formas, porque forma es fondo”.

Además, dijo que Peña Nieto lo invitó a la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta el 24 de julio. “Y yo acepté”, dijo.

López Obrador reiteró que está integrando a su equipo de transición a Tatiana Clouthier, Alfonso Romo y César Yáñez, entre otros.