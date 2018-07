El rock vive y no morirá por las nuevas tendencias: Laureano Brizuela

El astro del rock argentino ofrecerá shows en México, el 14 de julio en el Teatro del Parque Interlomas y posteriormente, el 31 de agosto en Monterrey

Arturo Arellano

Laureano Brizuela es uno de los máximos exponentes del rock en español y referente indiscutible de la movida del rock argentino en los ochentas, no obstante luego de enfrentarse a una serie de problemas con el gobierno mexicano, se ausentó parcialmente de los escenarios, enfrentando entre tanto un juicio por supuesta evasión de impuestos e incluso su paso por la cárcel y después de haber demostrado su inocencia y de ganarle según sus propias palabras al sistema, hoy está de regreso y asegura que pese a las nuevas tendencias musicales “El rock vive y será eterno”.

Para refrendar su lugar dentro de los íconos del rock en español, Laureano ofrecerá fechas en México, de entrada confirmadas la primera para el 14 de julio en Teatro del Parque Interlomas y posteriormente el 31 de agosto en Monterrey. Por ello, en entrevista para DIARIO IMAGEN, el artista sostuvo que “siempre es difícil armar un repertorio, más cuando se tienen tantos años de carrera, pero cada que me enfrento a eso, recuerdo a aquellos artistas que llevan 30 o 40 años en los escenarios y que tienen en su haber muchísimos discos. No queda más que hacer un recuento de las canciones que más va a pedir la gente, más lo que no has tocado antes”.

Como rockero asegura que “lo que se tiene que mantener dentro de la cultura del rock es estar siempre involucrado en términos sociales, humanistas y encarar al amor de mil maneras diferentes. Posiblemente, mi primer repertorio eran temas de afecto, pero después llegaron temas como ‘Fuerte’, ‘Soy un hombre’, ‘Cuando seas grande’, que son más inspiracionales y empezaron a enriquecer mi repertorio de otra manera”.

Sobre aquel que quizá es su éxito más conocido “Cuando seas grande”, reconoce “cuando grabo canciones de otros, grabo canciones de gente amiga, pero en este caso no era un amigo, me lo dio el director de la disquera que me dijo ‘esto no va a salir nunca de acá, le invertí grabar en Los Ángeles’ y entonces yo estaba muy divorciado de la música argentina y del rock nacional, mi tendencia era otra, pero lo grabé y estando en número 1 en todo el continente americano, se sacó otra versión con el otro cantante que se autopirateó y traicionó a su compañía discográfica”.

Añade que a pesar de la cantidad de canciones que tiene en su haber, no recurre a los popurrís para sus conciertos en vivo, ni siquiera para sus presentaciones en televisión, “Soy enemigo de los popurrís, me he visto obligado un par de veces para algún programa de televisión, sentarme en el estudio y hacer ediciones, pero no me gusta es como si a un escritor o periodista le recortan su entrevista después de haberla pulido perfecto o si a un pintor le piden recortar su cuadro porque no cabe en la sala de un comprador, mejor no la vendo. No se vale que pidan que recortes tu patrimonio, que me pidan mutilar mis canciones. Hace poquito en un programa de televisión muy importante, mañanero de eso que todo mundo ve, me dijeron ‘Oiga su tema dura 4:50 tiene que ponerlo a 2:59’, decidí no ir al programa, porque yo quería mostrar una canción nueva. El artista debe defender sin condicionamientos su patrimonio”.

En el tema del rock en la actualidad asegura: “El rock vive y seguirá así, como no ha muerto la voz de Jorge Negrete, como no ha muerto el bolero, los tríos, las bandas… al menos las buenas, como El Recodo, bandas con muy buenos músicos ejecutantes y mejores arreglistas, con partituras bien estructuradas. Así el rock no ha muerto, ni morirá, si no, no se llenarían los estadios para ver a las agrupaciones más grandes de los ochentas, cuando se habla de una cultura, como es el rock, no podemos considerar la muerte, menos por la cantidad de nuevos ritmos tan malos. El rock seguirá hablando en pro del amor, de la concordia, de la paz y de la música bien hecha, lo que va a morir es lo nuevo, lo que no aporta” y asegura, para los que han realizado fusiones con reggaetónque “es imposible fusionar eso con el rock, no se puede mezclar agua con aceite”.

Finalmente, sobre su caso hoy resuelto, en el que se le acusó de evasión fiscal declara “no es un triunfo mío, es un caso que queda como testimonio para que vean que podemos y debemos defender nuestros derechos. Se cometieron siete violaciones a la Carta Magna de la Convención Americana, por eso lo perseguí y demostré que tenía la razón jurídica. Invito a todos a que accedan al portal de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y buscar mi caso, es un referente para que vean que podemos ganarle a un sistema cuando te quieren perjudicar”, concluyó.

