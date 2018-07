Capacitan a los defensores públicos sobre anticorrupción

Para garantizar acceso a la justicia

Imparten curso magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa

Toluca, Estado de México.- Personal del Instituto de la Defensoría Pública de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos (SJyDH) concluyó un curso sobre el Sistema Anticorrupción del Estado de México y sus Municipios, impartido por magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad (TJAEM) con el fin de capacitarlos para defender a los servidores públicos que se vean involucrados en alguna investigación.

En el curso, que se realizó durante todo el mes de junio, los defensores reconocieron los tipos de faltas no graves en las que pueden incurrir los servidores públicos, tales como no rendir cuentas sobre el ejercicio de sus funciones o no acatar las instrucciones de sus superiores.

Estas faltas pueden ser sancionadas con amonestaciones públicas, suspensiones o inhabilitaciones temporales, según corresponda.

Asimismo, los magistrados les explicaron que el cohecho, el desvío de recursos públicos, el enriquecimiento oculto, el peculado, la obstrucción de la justicia, el soborno y el uso indebido de recursos públicos, entre otras faltas, son consideradas graves.

Incurrir en ellas puede conllevar suspensiones, sanciones económicas y la destitución del servidor público.

Los defensores públicos son parte importante del Sistema Anticorrupción, pues en caso de que el servidor acusado de una falta requiera asesoría jurídica o defensa, ellos pueden prestarles esos servicios de manera gratuita.

“A partir de la reforma constitucional del 27 de mayo de 2015, en la que se crea el Sistema Nacional Anticorrupción, se obligó a las autoridades de todos los órdenes de gobierno a coordinarse en la prevención, detección y sanción de hechos de corrupción.

“Ante este reto resulta de la mayor relevancia que quienes forman parte de la Defensoría Pública como institución garante de la defensa jurídica de los mexiquenses tengan una formación y capacitación continua para combatir la corrupción”, explicó Iván Barrera, Subsecretario de Justicia de la SJyDH.

En ese sentido, la presidenta del TJAEM, Myrna García, coincidió en que la capacitación garantiza la operatividad del sistema.

“La implementación del sistema estatal y municipal anticorrupción es el elemento más importante para garantizar el éxito de la misma, pues no obstante el buen diseño y el mejor ambiente puede fallar si no tomamos en cuenta la relevancia en su modo de ejecución”, abundó.

Los juicios por casos de corrupción se llevan a cabo en los tribunales del TJAEM y conllevan una etapa de investigación, en la que se realiza la denuncia o se detecta la falta a través de una auditoría, y se clasifica como grave o no grave; una etapa de substanciación, en la que intervienen directamente los defensores, pues se llevan a cabo audiencias y alegatos; y una etapa de resolución, en las que se determina si habrá o no sanción y de qué tipo.

El Instituto de la Defensoría Pública ofrece servicios gratuitos de defensa penal y acompañamiento en materia civil, familiar y mercantil a los mexiquenses. Para solicitar apoyo pueden comunicarse a los teléfonos 01722-280-4484 y 01722-280-8613, o escribir un correo electrónico a defensoria.publica@edomex.gob.mx.