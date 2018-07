Organizaciones de pacientes exigen acceso a los servicios de salud

Elsa Rodríguez Osorio

Suplementos alimenticios fabricados con componentes naturales

Los jugos altos en azúcares ocasionan riesgos a la salud del bebé

Organizaciones de pacientes exigen acceso homogéneo y universal a los servicios de salud y a mejores terapias en el Seguro Popular. La atención a la salud en México parece no ser una prioridad en los planes de gobierno, a este sector se le han hecho ajustes presupuestales que se traducen en servicios con sobresaturación, falta de infraestructura, necesidad de personal adicional que aseguren un tratamiento integral y multidisciplinario; falta de medicamentos desde los de medicina básica, hasta lo de alta especialidad; atención tardía que afecta las expectativas de salud y vida con calidad de los pacientes. Un ejemplo claro es la inversión en salud que se ha realizado al Seguro Popular, que ha ido en disminución en los últimos años, de 2015 a 2016 se recortaron $3,210,330,673 y en el 2017 $447,374,072. Esta reducción afecta la atención en general en los servicios de salud a las personas con más necesidad en el país. Las consecuencias de estos cambios presupuestales pueden apreciarse en la falta de medicamentos para la atención de muchas patologías, entre ellas el cáncer. Organizaciones como Salvati, AC, hacen un llamado para que las autoridades y los nuevos gobiernos federales y estatales, así como los representantes de las cámaras de Diputados y Senadores, mejoren las condiciones de salud para lograr que cada vez más pacientes tengan acceso a la mejor atención y a los mejores tratamientos, para así alcanzar la meta de reducir en 25% esta patología a nivel mundial para el 2025.

El Complejo B o vitaminas del grupo B, son un conjunto de 8 vitaminas relacionadas con el metabolismo energético, ya que convierten los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas provenientes de los alimentos en energía. Estas vitaminas son: B1 o tiamina, B2 o riboflavina, B3 o niacina, B5 o ácido pantoténico, B6 o piridoxina, B7 obiotina, B9 o ácido fólico y B12 o cobalamina. Todas ellas contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso, así como a la disminución del cansancio y la fatiga. Si te sientes que además de que no te alcanzó el tiempo para hacer todo lo que habías planeado, estás agotado y ya no tienes energía para realizar ninguna actividad. Si a pesar de que ya intentaste mejorar tus hábitos alimenticios y hacer ejercicio regularmente, continúas sintiendo que tu energía no te da para más, es importante que consideres visitar a tu médico o nutriólogo para que te asesore en el consumo de suplementos alimenticios que te apoyen en tu objetivo de lograr una alimentación balanceada. Hoy en día existen muchas opciones de suplementos alimenticios disponibles en el mercado, por lo que se recomienda considerar como primera opción aquellos que son fabricados con componentes naturales, que lejos de afectar tu organismo, pueden ser el mejor aliado para la salud. Un ejemplo de ellos es B Plus de Nutrilite, que nos brinda una tecnología novedosa con una formulación mejorada que incluye 8 vitaminas de complejo B, que además incluye espirulina natural, un alga que contiene un amplio espectro de nutrientes, que la convierte en una formulación única con las proteínas necesarias para lograr una alimentación saludable.

Una alimentación inadecuada e insuficiente durante los primeros 1,000 días, frena el adecuado desarrollo cognitivo y físico de los niños, frenando así su máximo potencial. Las consecuencias perduran el resto de la vida. La leche materna es el mejor alimento para los bebés porque aporta beneficios a la salud a corto, mediano y largo plazo. La OMS recomienda la lactancia materna hasta los dos años de edad, pero solamente el 30% de las madres dan lactancia materna exclusiva y ésta se sustituye muchas veces por alimentos inadecuados. Los principales sustitutos en México son la leche de vaca y bebidas como atoles o jugos altos en azúcares, las cuales, al ser consumidos antes de los 12 meses de edad puede ocasionar riesgos a la salud, como: desnutrición, sobrecarga renal y deshidratación, incremento en el riesgo de alergia a la proteína de leche de vaca, baja absorción de hierro, microsangrados y anemia (lo cual puede provocar un daño físico, emocional y cognitivo). De esta manera, el consumo de leche de vaca antes de los 12 meses no es recomendado por instituciones de salud nacionales e internacionales.

