Por nada del mundo se pierdan Francia contra Uruguay, será el mejor partido

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

De la serie Brasil vs Bélgica y Francia vs Uruguay, saldrá el próximo campeón. Confíen en mí y hagan sus apuestas: Bélgica, difícilmente perderá ante Brasil

Del partido Francia contra Uruguay saldrá el equipo que se lleve la Copa del Mundo

Estimados lectores, ya pasaron los octavos de final y este Mundial se pone cada vez más interesante. Por nada del mundo vayan a perderse el partido de Francia contra Uruguay. Va a ser de los juegos más emocionantes de los cuartos de final, les aseguro que no se arrepentirán.

Ya sin la Selección Mexicana y sin las grandes figuras, pareciera que voy perdiendo temas para comentarles. Y aunque sí es más difícil, siempre hay algo de qué hablar. Así que no se preocupen. Dadas las estadísticas y los recientes juegos, estoy segurísimo que de la serie Brasil vs Bélgica y Francia vs Uruguay, saldrá el próximo campeón del mundo. Confíen en mí y hagan sus apuestas. Bélgica difícilmente perderá con Brasil por cómo han jugado los de la verdeamarela, a pesar de tener a Neymar en sus filas, los belgas cuentan con un plantel superior.

Francia tiene calidad de sobra entre sus jugadores. Mbappé ha demostrado que a su corta edad, está preparado para jugar en los grandes clubes europeos, y que pudo con la responsabilidad que implica un Mundial. Este jugador será fundamental para el equipo que dirige Didier Deschamps, que se encontrará con la horma de su zapato al enfrentarse a Uruguay, equipo que ha sorprendido por su destacada defensa y el poderío con el que cuenta en la delantera. En este encuentro chocarán Edinson Cavani, por parte de Uruguay, y el ya mencionado Kylian Mbappé de Francia. Ambos son compañeros en el PSG y junto con Neymar conformaron el mejor tridente ofensivo en toda Europa. Los goles están asegurados, al igual que el espectáculo. Probablemente de este juego en específico salga el nuevo campeón.

Inglaterra contra Suecia será un duelo atractivo por las estrategias de sus técnicos, así como el estilo de juego. La selección de Suecia ha presentado un equipo compacto, sólido y con determinación. Representa un reto significativo para los ingleses, que estuvieron a punto de quedar eliminados por Colombia. Si Inglaterra logra imponerse en el marcador, sin duda será uno de los finalistas. A muchos no les llama tanto la atención este encuentro, pero hagan un esfuerzo y véanlo, será prometedor.

El partido restante es Croacia contra Rusia. Los anfitriones han sorprendido por los resultados obtenidos en la fase de grupos, y claro, por vencer a España. Pero difícilmente podrán contra Croacia, que cuenta con grandes figuras como Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic, entre otros. Mi pronóstico es que los rusos dirán adiós a la Copa del Mundo, y si esto ocurre, se irán con la frente en alto por el esfuerzo de los jugadores y el impecable futbol mostrado. Veremos qué ocurre, porque si ganan, no habrá nada que los detenga.

Recuerden, pueden seguirme en Twitter @A_Avalos9, para comentarios en vivo al momento de cada partido, y mi correo: chicharitoesgay@gmail.com, para dudas, quejas, aclaraciones, sugerencias, contrataciones, etc. Hasta la próxima.