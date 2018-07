Habrá un “cambio de timón” en la nueva administración: Sánchez Cordero

Para dar resultados a la brevedad posible

Olga Sánchez Cordero, propuesta por Andrés Manuel López Obrador como secretaria de Gobernación, aseguró que habrá un “cambio de timón” en la política pública de la nueva administración, para dar resultados a la brevedad posible.

Aseguró que existe total comunicación con la autoridad federal para que después del cómputo distrital y de que la presidencia del Tribunal Electoral federal entregue a López Obrador la constancia de mayoría como candidato electo, se haga el trabajo de transición de un gobierno a otro.

Destacó que entre los temas prioritarios para el nuevo gobierno están la seguridad, la migración, el respeto a los derechos humanos y la autonomía de la Fiscalía, la cual -consideró- debe ser reformada de raíz.

En entrevista con W Radio, comentó que hablarán con la sociedad civil para que incluyan, dentro del proceso correspondiente, las propuestas de Andrés Manuel López en la lista de los 10 candidatos para elegir a quien encabezará la Fiscalía y que sea el Senado quien decida.

En el tema de seguridad pública como derecho humano, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dijo que no se justifica un Estado si no le proporciona a la gente la seguridad y la tranquilidad.

En cuanto al tema de la migración, indicó que a diferencia de Estados Unidos, en México quien está en estancia ilegal, sólo infringe una norma administrativa menor, mientras que en el país del norte es de tipo penal, por lo que el candidato ganador a la Presidencia de la República, trabajará para que se respeten los derechos humanos de ese sector de la población.