“Consígueme una vida” abre una función más en el Foro Shakespeare

La obra es una comedia musical dirigida por Ana Francis Mor, sobre una profesionista en crisis, buscando hallar la felicidad en el matrimonio, el sexo o el poder

El planteamiento central de “Consígueme una vida” parte de una pregunta: ¿Qué pasaría si en medio de una crisis de infelicidad tuviéramos la oportunidad de poner una pausa y vivir de otra manera? Desde ese punto, la obra juguetea con las posibilidades de vidas y porvenires que pudieron ser, metiéndose en la piel de otros personajes que buscan su felicidad y plenitud a través del matrimonio, la familia, la maternidad, el sexo, el poder y el éxito profesional, sólo para descubrir que ninguno de ellos satisface sus anhelos, y por el contrario, les llena de tristeza, desencanto, frustración y soledad. La obra se presenta en el Foro Shakespeare y debido a su éxito abren una función más los días sábados a las 17:30 horas.

Aunque el tema pudiese sonar muy serio y solemne, la obra escrita por la dramaturga Adela Jalife y dirigida por la actriz, cabaretera y directora Ana Francis Mor; lo aborda echando mano de un humor desarmante y variopinto combinado con números musicales de Tareke Ortiz, inspirados en el cabaret, el musical, las baladas pop y hasta el hip-hop, que aligeran pero no banalizan su tono y crítica dirigida las falsas ilusiones fomentadas por la sociedad actual, estableciendo que la felicidad se obtiene asumiendo ciertos roles a los cuales se les ve como sinónimos de autorrealización y dicha, pero que al final del día sólo brindan una felicidad de espejismo, inasible, que aunque se persiga jamás se puede alcanzar.

“Consígueme una vida” es la ópera prima de Drama Cero, una casa productora fundada en 2017 e integrada por las ya mencionadas Ana Francis Mor y Adela Jalife, junto con los productores Shoshana Turkia y Antonio Arámburu, cuyo objetivo es la difusión de historias escritas y dirigidas por mexicanos.

En sus propias palabras, Drama Cero se definen a sí mismos como “una casa productora nueva que busca convertir los sueños en realidad. No, no vendemos varitas mágicas, las princesas nos quedan chicas y no promovemos hadas madrinas. Lo que sí tenemos es el arma secreta más poderosa sobre la Tierra: el arte y la fascinación de contar historias. Nuestros caminos para llegar a la libertad son el amor, la felicidad y el teatro. Le apostamos a convertir todos estos valores en la epidemia que lo infecte todo”.

“Consígueme una vida” es protagonizada por Gabriela de la Garza, quien encarna a la psicoanalista en crisis y Pedro Kóminik en el papel de Diego Armando (Dios). Laura de Ita, Muriel Ricard y Daniela Schmidt dan vida a una mujer casada y con hijos, una fogosa y sensual amante y una fría y despiadada mujer de negocios, respectivamente; todas ellas distintos alter egos de Eva Liliana, además de interpretar otros roles secundarios y de apoyo dentro de la misma puesta en escena.

Respecto a su primera obra, Drama Cero la describe como “un mantra, una consigna, una profecía que materializa nuestro grito de libertad. Gritamos fuerte, con orgullo, con la voz firme y la mirada en alto”.

“Consígueme una vida” está llevando a cabo una corta temporada en el Foro Shakespeare (Zamora 7, Condesa), la cual concluye el 29 de julio. Con funciones los viernes a las 20:30 horas, sábados17:30 horas y 20:00 horas, y los domingos a las 18:00 horas.