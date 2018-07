“Las arpías” traen su veneno a la Ciudad de México

La puesta en escena es dirigida por Benny Ibarra y cuenta con las actuaciones estelares de puras divas del espectáculo

Arturo Arellano

Con dramaturgia de Robert Thomas, dirección de Benny Ibarra y producción de Omar Suárez, llega al Telón de Asfalto de la Ciudad de México, la puesta en escena “Las arpías”, en la que a artir del 13 de julio Maribel Guardia, Victoria Ruffo, Jacqueline Andere, Ariadne Díaz, Ninel Conde, Lorena Herrera, Ana Patricia Rojo, Lorena Velázquez, Sherlyn y Zoraida Gómez, contarán una historia llena de suspenso, pero con tintes de comedia, que la vuelven imperdible en la cartelera nacional.

Con un verdadero elenco de divas del espectáculo, Benny Ibarra y Omar Suárez se permitieron presentarlas a través de una conferencia de prensa, en la que de entrada Suárez comentó: “Las 200 representaciones las cumplimos en Costa Rica. Honestamente no pensábamos durar 9 meses con esta obra de teatro. Ahora tenemos funciones en Estados Unidos y México, pero más nos pedían en la Ciudad de México, donde a pesar de llegar a un teatro pequeñito, lo hacemos para complacer a nuestro público que tanto nos apoya”.

Sherlyn, por su parte señala: “Tenemos ambiente padrísimo entre nosotras, aprendemos a querernos y han sido meses de constantes viajes, demasiadas horas en carretera y este éxito de la obra creo que es algo que no hubiera sido posible sin un buen trato y respeto entre nosotras”. A esto, Victoria Ruffo añadió: “Esta es una obra interesante con suspenso, aunque sin ser una comedia, por circunstancias se vuelve comedia, como dice ‘Chespirito’, sin querer queriendo. Pero eso le ha gustado a la gente, que tenemos algo de suspenso, que a veces rompe con risas y carcajadas. Omar Suárez es inteligente y ha hecho un grupo de actrices sui generis, en eso radica creo también el éxito de la obra”.

En tanto, Maribel Guardia aseguró: “Todas hemos estado en unidad, porque hemos pasado por momentos de llorar, momentos tristes, pero siempre juntas salimos adelante. Mi personaje es una mujer con dos hijas preciosas, ella está casada y para no hacer el cuento largo, matan a mi marido y no se sabe cuál es la asesina, en eso se basa la obra, en descubrir quién mató a mi marido. A final de cuentas, mi personaje es una mujer que aparenta algo que no es y resulta tener un amante, siempre maneja una doble moral, porque al final todas somos unas arpías”. Lorena Herrera recalcó: “Estoy en el personaje de Sofía, que es toda una arpía, está esperando a tener una plaza y meterse en una casa junto al marido del personaje de Maribel Guardia”.

Sobre la participación de Ariadne Díaz, Omar Suárez comentó: “Ella tiene como prioridad el cuidado de su hijo, es algo absolutamente lógico, pero le pedí que no abandonara el proyecto, porque es muy importante para mí. De modo que la convencí y si estará en algunas de las funciones, no sabemos en cuáles pero hará presencia, sin duda”.

“Las arpías” se estrena este 13 de julio en el Telón de Asfalto de la Ciudad de México, donde permanecerá una breve temporada de ocho semanas, con funciones los viernes 19:00 y 21:45 horas, sábado 18:00 y 20:45 horas, domingo 16:30 y 18:45 horas.