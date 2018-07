En un mes define López Obrador si suspende el NAICM

Se analizan tres opciones: Javier Jiménez Espriú

Por órdenes de Andrés Manuel López Obrador, ganador de las elecciones presidenciales, uno de sus equipo analizará la continuidad de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAICM) y en un mes definirá si lo suspende, dijo Javier Jiménez Espriú, próximo titular de la SCT.

“Vamos a analizar cuál va a ser la mejor opción en relación con el problema de la saturación del actual aeropuerto, sea que se continúe el aeropuerto, esa es una de las opciones, sea que se busque la posibilidad de que el sector privado lo continúe, o sea que haya alternativa diferente, que es la que en un principio había planteado el señor Andrés Manuel López Obrador”, dijo tras asistir a la celebración del Día Nacional del Ingeniero, donde también estuvo Gerardo Ruiz Esparza, actual titular de la SCT.

La opción propuesta inicialmente por López Obrador consiste en mantener las operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad México (AICM) y construir dos pistas y una terminal de pasajeros en la Base Aérea Militar de Santa Lucía, explicó Jiménez Espriú.

Aseguró que esas tres opciones serán revisadas a partir de ahora y en un mes se determinará cuál será la elegida. “En agosto debemos tener ya una solución”, declaró.

Sostuvo que el análisis tiene que ser rápido, ya que en esta obra se invierte una gran cantidad de recursos, alrededor de 264 mil millones de pesos.

“Si la decisión fuera no seguir, habría que suspenderlo lo antes posible”, aseveró. Respecto a posibles multas que enfrentaría el Estado por cancelar la construcción de la obra, sostuvo que en los contratos no hay penalizaciones cuando el gobierno decide suspenderlos por motivos nacionales.

“Habrá desde luego respeto a los contratos, negociación con los participantes y cumpliremos con todas las normas y las funciones legales. Habrá un respeto absoluto al estado de Derecho, no habrá afectaciones de ninguna manera, pero no hay multas, no hay penalizaciones al gobierno cuando tiene que suspender por razones justificadas”.

Si hay inversiones comprometidas de los contratistas que se justifiquen, el gobierno tendrá que asumir la responsabilidad y analizar los costos de eso, mencionó.

Sobre las otras obras de infraestructura en desarrollo, explicó que el objetivo del próximo gobierno federal es que se concluyan.

Además, anticipó que la construcción del Tren México-Querétaro, que fue cancelada en la actual administración, sí está contemplada dentro de las obras que López Obrador desarrollará en su mandato.