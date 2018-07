El futbol y la política

Otra perspectiva

Aarón Ávalos

Con protagonizar cinco telenovelas no se adquieren conocimientos sobre finanzas, administración, leyes ni negociación. Mucho menos por haber jugado un Mundial o haber ganado varios títulos en algún equipo de futbol

Queridísimos lectores, el día de hoy me olvidaré un rato del Mundial, primero por la pausa antes de los cuartos, y segundo, porque entonces ya no tendré de qué platicarles. Pero tranquilos, que el futbol no estará presente el día de hoy. Ahí les va.

No sé qué opinen ustedes sobre los resultados de la reciente jornada electoral, pero a mí sí que me preocupa. No me refiero a quien será nuestro próximo Presidente, que me pone a temblar esa idea, ni me refiero tampoco a la jefatura de gobierno, que tampoco estoy convencido. Hablo por supuesto de que ahora en el Congreso tendremos personajes de la farándula y ex futbolistas.

He visto todo tipo de comentarios al respecto y la verdad es que me parece decepcionante que haya quien esté de acuerdo con esto. Creo que como ciudadanos debemos exigir a nuestros gobernantes y representantes en el Congreso, que cumplan con su trabajo, que trabajen en favor de nuestro país, y que si prometen algo, que lo cumplan. Eso es algo que como ciudadanos debemos tener claro siempre, no importa nuestras preferencias políticas.

Por ejemplo, si una persona es priísta, debe exigir y demandar resultados, y no quedarse sentado defendiendo lo indefendible, y criticar al próximo gobierno. O caso contrario, si una persona apoya a Morena, tendría que exigir al próximo presidente lo que exigió al anterior. Y siguiendo este ejemplo, es deplorable que se defienda que una persona que apenas terminó la preparatoria, o ni si quiera la terminó, vaya a ser gobernador o esté a punto de legislar con posibilidad de reeleción. Para ser más claro, si nuestros gobernantes están preparadísimos para el cargo, tienen el mejor currículum y cuentan con muchos doctorados, y resultan ser unos ladrones de primera y con gobiernos ineficientes, no vamos a elegir la peor opción sólo porque los “mejores” lo hicieron mal.

Y todo esto de verdad que es con el debido respeto para los actores y ex futbolistas que tendrán en sus manos el futuro de gran parte del país. Pero hay que se claros y aceptar que es una burla que busquen dedicarse a algo de lo que claramente no conocen, sólo porque pueden o porque muchos lo hacen, o ya lo hicieron. Con protagonizar cinco telenovelas no se adquieren conocimientos sobre finanzas, administración, leyes ni negociación. Mucho menos por haber jugado un Mundial o haber ganado varios títulos en algún equipo de futbol.

Entonces, sí vamos a exigir, vamos a hacerlo bien. Parejo y con todos, no importa el partido en turno. Pero tampoco podemos argumentar que porque el más preparado ya robó, ahora le toca al que no tiene idea de qué hacer sólo por sus buenas intenciones.

Esperemos que los resultados no sean tan decepcionantes y lo que tenga que pasar, sea en favor nuestro país. No nos queda más que poner de nuestra parte, aplaudir las cosas buenas, y criticar las malas decisiones.

