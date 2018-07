Laura Pausini lanza “Nuevo” este 6 de julio

El segundo sencillo de su más reciente álbum “Hazte sentir”, llega días antes del esperado inicio de su “Hazte sentir world tour” que además de Europa se presentará en Miami, Los Ángeles y Nueva York

La consagrada artista Laura Pausini estrenará este viernes 6 de julio, el segundo sencillo de su más reciente producción discográfica titulado “Nuevo” en todas las plataformas digitales

“Nuevo,” un reggaetón muy al estilo Pausini, fue compuesto por Laura junto con Yoel Henríquez, con la música de Daniel Vuletic, histórico colaborador de la cantante.

“Nuevo” es mi manera de lidiar con un estilo inusual, que me da la oportunidad de dar rienda suelta a mi lado latino, ‘un sentimiento nuevo’ como dice la canción. Es un juego de seducción que fluye en una corriente de sensaciones en las que puedes perderte y perder el control. No sirven subtextos, no sirven superestructuras, quién manda es la alquimia que emana de una chispa y todo sucede, expresó Laura Pausini sobre el álbum.

El estreno de “Nuevo” viene acompañado de un video muy tropical, grabado en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Nuno Gómez.

Este estreno llega a unos días del inicio oficial de “Hazte sentir world tour”, la esperada gira de Laura que arranca el 21 de julio en Roma y que la llevará a los escenarios más importantes de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. Dentro de los conciertos que realizará en México se encuentran: Monterrey el 31 de julio en la Arena Monterrey, el 2 de agosto en el Auditorio Telmex de Guadalajara y 4 de agosto en la Arena Ciudad de México.