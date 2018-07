Ian Serrato se lanza a producir disco, tras su éxito en redes sociales

El cantautor ofrecerá un concierto este 13 de julio en el Seven Sins Club

Arturo Arellano

Ian Serrato es un talentoso cantautor, originario de Acapulco, Guerrero, quien luego de obtener una gran cantidad de seguidores en redes sociales, gracias a sus covers, se atreve a lanzar su propio material inédito y de su autoría, arrancando con el sencillo “He decidido quererte”, que ya se encuentra disponible para descarga y escucha en todas las plataformas digitales. Mientras tanto, el artista ofrecerá un concierto este 13 de julio en Seven Sins Club.

Para platicar más sobre su proyecto, Ian visitó la redacción de DIARIO IMAGENy en entrevista dijo: “empecé subiendo covers a redes sociales, de las canciones que me gustaban y de otras que la gente me pedía, tuve muy buena aceptación, tengo 12 covers.‘Me rehúso’, que es un reggaetón que pegó mucho el año pasado, pero yo hice una versión acústica, con cajón, algo diferente porque si hago lo mismo la gente va a preferir escuchar la original que la mía. No obstante, luego pensé que el 2018 era el año de empezar a mover lo mío, tenía esta canción guardada y ya la estamos lanzando”.

Por otra parte, señala que “hoy todo es reggaetón y suena igual, aunque tienen muy buenas canciones, por eso yo agarré mi guitarra y las llevé a otro lado, les di otra cara en el tema de los covers. Con las nuevas canciones trato de ser yo, lo que me gusta, fusionar sonidos de diferentes géneros y colocarlos en el pop, no es fácil, es un reto, pero creo que lo estoy haciendo bien. La gente me ha dicho que les gusta, porque no sólo escuchan reggaetón, si tienen oídos para otro tipo de música y yo estoy en ese camino de ganarme un lugar”.

Sobre el sencillo refiere que “trato de cuidar mucho mis letras, si quiero decir ‘Te quiero’ busco de qué manera se puede decir lo mismo, pero que no esté tan trillado. Me gusta trabajar en equipo, por lo que me apoyo de un amigo también de Acapulco, para componer juntos”.

Nos adelanta que “ya está la recta final de este sencillo, grabaré el video del siguiente ‘Solo detente’ que estará entre el 6 y 13 de julio ya disponible. Va a ser un video con mucho paisaje y carretera”.

Lo mismo explica que “siempre la música ha sido un medio dificil, sin embargo, creo que si eres dedicado y entregado a una pasión, sí se puede, se va logrando poco a poco lo que quieres. Ahorita la gente se está sumando, empecé con 80 personas, luego 300 y ahorita ya tengo casí 70 mil seguidores, es una carrera de perseverancia”.

En el tema de los shows en vivo, se presentará el 13 de julio en Seven Sins Club, ubicado en Eje 6, número 84. “Vamos a cantar las canciones nuevas y las que tengo en mi canal, como los covers que me han pedido”.

Los boletos para disfrutar del show de Ian Serrato ya están disponibles en Boletia.com.