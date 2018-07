Inicia cuenta regresiva para el estreno de “Mi marido tiene más familia”

Se transmitirá a partir del lunes 9 de julio a las 20:30 horas por “las estrellas”

Asael Grande

La cuenta regresiva para que se estrene ‘”Mi marido tiene más familia” ha comenzado, será el 9 de julio a las 8:30 de la noche por “las estrellas”, que inicien las nuevas aventuras de los Córcega, y desde luego hay más secretos por revelar, como quién es el personaje que muere al inicio de la historia, la incorporación de nuevos integrantes en la trama, como es el caso de Arath de la Torre (Pancho López, a quien veremos regresar a sus orígenes humildes y repartirá el pan de los Córcega), Daniel Arenas, Susana González, Gonzalo Vega Jr., Carmen Salinas, y la primera actriz, la señora Silvia Pinal, quien interpreta el papel de Imelda: “nunca me he alejado del señor Juan Osorio, me encanta grabar con él, porque ‘Juanito’ empezó conmigo, nos hemos encontrado en el camino siempre, es como parte de mi vida, de mi trabajo, es una gente muy linda; me siento muy bien, estoy sana, con posibilidades de hacer lo que quiero, me gusta mucho mi trabajo, la época dorada del cine en México, fue una época maravillosa, en donde trabajábamos muchos, y teníamos demasiados proyectos, a mí nunca me ha faltado el trabajo, qué bueno”, dijo Silvia Pinal, en entrevista con DIARIO IMAGEN.

Sobre el tema de la telenovela “Mi marido tiene más familia”, “Tú eres la razón”, interpretado por Grupo Los Fontana y Margarita “La Diosa de la Cumbia”, dijo a esta casa editorial: “se le ocurrió a Juan Osorio, quien es un gran amigo, y aparte creo que le gusta la música de Margarita, y le quiso dar un cambio a la canción, que está muy padre, hemos estado varios días grabando; ahora estoy estrenando un tema, que se llama ‘Tequila’, está ya en las redes sociales, aun no sé que vaya a pasar con la industria, no hay muchos lugares para exponer la música, la gente necesita música, espero hacer mi disco de duetos, con invitados especiales”.

Finalmente, la actriz, Zuria Vega, comentó a este diario: “estamos muy contentos, la verdad es que la primera vez que se hace una segunda parte de una telenovela, tenemos mucha esperanza y expectativa de que el público nos reciba bien, al igual que la primera parte, creo que tiene a las estrellas’; en la primera parte de ‘Mi marido tiene familia’, estaba yo pasando un momento muy importante en mi vida, acababa de ser mamá, entonces fue un proyecto padrísimo, evidentemente el ser mamá te abre muchas cosas en la vida, y de emociones, y por supuesto que te sientes muy completa, no sólo como ser humano, un actor, mientras más viva, mejores posibilidades tiene para interpretar, y en este caso a una mamá, en esta temporada ya con dos hijos, estoy muy contenta, estoy disfrutando mucho, retomar el personaje de Julieta, que ya lo tenía tan bien hecho, entonces disfrutando mucho”.

“Mi marido tiene familia” se ha vendido en aproximadamente 50 países, por lo que su productor, Juan Osorio, confía que la segunda temporada alcance el mismo impacto