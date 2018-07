Que siempre sí: Obrador analiza tener seguridad

Ahora quiere un poco de intimidad

Anuncia que invitará a Trump a su toma de protesta

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial ganador, había dicho que no utilizará los servicios del Estado Mayor Presidencial (EMP), aunque por recomendaciones, dijo que sí analiza tener seguridad.

Reiteró que no usará los servicios del EMP, pero aseguró que analiza tener seguridad, debido a que así se lo han recomendado y “quiero tener un poco de intimidad”.

El virtual presidente electo dijo que no utilizaría servicios de seguridad, debido a que la gente lo cuida, porque “el que nada debe, nada teme”; sin embargo, dijo que por algunas recomendaciones analiza el tema.

“Lo estoy viendo, lo estoy analizando, lo que ya tomé como decisión es que no voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial”, dijo en conferencia de prensa.

Dijo que analiza los diferentes puntos de vista, pero que su planteamiento original “es no tener seguridad especial, protección especial, con la idea de que me cuiden los ciudadanos, que me cuiden ustedes, que me cuide el pueblo”.

“También recojo la opinión de muchas, tanto por la responsabilidad de jefe de Estado, tomando en cuenta como recomendaciones de muy buena fe, inclusive de amigos, la gente misma, estoy valorándolo y por lo pronto ustedes están cuidándome, aunque sé que tienen otras funciones pero también quiero tener un poco, un poco, un poquito de privacidad”, afirmó.

Desde que se anuncio su virtual triunfo como presidente, López Obrador ha sido seguido por los medios de información y por la gente que le entrega regalos o se toma fotografías.

Durante su visita a Palacio Nacional para hablar sobre la transición con el presidente Enrique Peña Nieto, el tabasqueño regañó a la prensa, porque lo han golpeado con las cámaras, por lo que pidió que no lo “apachurren”.

AMLO invitará a Trump a su toma de protesta

López Obrador anunció que invitará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a que asista a su toma de posesión el 1 de diciembre.

El virtual presidente electo informó que también extenderá una invitación a otros jefes de Estado, incluido el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

México, Estados Unidos y Canadá se encuentran actualmente en conversaciones para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) a petición de Trump, quien sostiene que ha sido un acuerdo desfavorable para su país.

Trump ha sido un crítico permanente de México y ha dicho que lo forzará a pagar un muro en la frontera común, algo que las autoridades mexicanas han rechazado. López Obrador ha dicho que evitará una confrontación con su par estadounidense.

El 13 de julio, López Obrador se reunirá en la Ciudad de México con el secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, con quien hablará de migración y del TLCAN.

Alista proyecto para modernizar y construir refinerías El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, explicó que ya se prepara el proyecto para las refinerías que se dará a conocer muy pronto, “les vamos a decir este es el plan, cuándo se va a iniciar, en donde van a construir”, y puntualizó que sería a través de licitación pública. Agregó que también se rehabilitarán las seis refinerías que existen actualmente, “que requieren reconfigurarse, modernizarse, para procesar más petróleo crudo”. López Obrador manifestó que se tiene que resolver el problema de la crisis de la baja producción de petróleo: “Se está cayendo la producción de petróleo, no se puede refinar si no se tiene el petróleo crudo, entonces tenemos que extraer”. Detalló que se están afinando los detalles para la gira que se realizará, a medidos de septiembre, “para presentar las propuestas, voy a ir a todas las regiones de México de nuevo para a hablar con la gente, de modo que siempre va a haber comunicación con los ciudadanos”. En otro tema, descartó irregularidades en el fideicomiso de apoyo a los damnificados por parte de Morena. Entrevistado al llegar a sus oficinas, López Obrador detalló sobre la multa con que sancionó el Instituto Nacional Electoral (INE) a ese partido político por este tema: “Yo creo que se va a ir al tribunal porque no tiene fundamento” y agregó que no se manejaron mal los recursos ni hubo triangulación, “no, para nada”.