Uruguay ganará a Francia: Diego Laxalt

Hoy se enfrenta a los franceses en cuartos de final

El equipo charrúa sólo ha recibido un gol en el Mundial

“Sabemos que ellos (Francia) tienen un potencial muy grande en ataque

Vamos a tener que trabajar mucho defensivamente. Mucho espíritu y sacrificio, es lo que tenemos que hacer”, señaló el uruguayo

Uruguay vs Francia se enfrentarán este viernes 6 de julio en el estadio Nizhniy Nóvgorod por los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.

Los verdugos de los dos mejores jugadores del mundo en los últimos años llegan en su mejor momento, pero se presentan de formas diferentes, porque los uruguayos traen un proceso de varios años bajo las órdenes del maestro Óscar Tabárez, mientras que el equipo francés es más joven, pero con un talento individual sobresaliente.

Por el lado sudamericano, la garra charrúa espera reeditar sus actuaciones en los mundiales de 1930 (organizador) y 1950, donde levantó la Copa del Mundo. Por su parte, el elenco europeo se ha mostrado confiado en llevarse nuevamente este campeonato: lo hizo por única vez en Francia 1998.

Diego Laxalt, futbolista de Uruguay, aseguró que Kylian Mbappé, jugador del equipo francés, tendrá complicado enfrentarse a su equipo, porque éste defenderá en bloque.

El delantero galo triunfó contra Argentina en octavos de final. En ocasiones, casi actuó como un velocista con los espacios que dejó el equipo de Jorge Sampaoli y consiguió marcar dos goles y provocar un penalti. Ahora, ante Uruguay, se encontrará a un equipo diferente.

“Debemos tener solidez defensiva. La misma que ante Portugal. Tenemos que pensar en lo que nos indique el maestro. A Mbappé no hay que darle espacio para que aproveche su velocidad. En bloque, y estando como ahora, lo va a tener complicado”, destacó.

“Sabemos que ellos tienen un potencial muy grande en ataque. Vamos a tener que trabajar defensivamente. Mucho espíritu y sacrificio, es lo que tenemos que hacer”.

Laxalt habló sobre cómo prepara Uruguay su entramado defensivo. El combinado charrúa sólo ha recibido un gol en todo el Mundial y es uno de los equipo más sólidos en ese aspecto.

“Creo que más allá de la técnica de cada uno, en estar juntos, en cómo lo hemos hecho. Obviamente, cada uno tiene un poco más de técnica de marca. Eso ayuda mucho”.

“Que se preocupen los demás”

“Crecí muchísimo jugando todos estos años en Europa y era algo normal no tener tanto espacio en la selección mayor por la clase de jugadores que hay, pero estoy muy contento de ir ganándome un lugar”, dijo Diego Laxalt en conferencia de prensa, tras el entrenamiento en Nizhny Nóvgorod.

“Nosotros pensamos en nosotros. Cuando debutamos, teníamos esa ansiedad de jugar ya, pero después del primer partido me parece que el grupo se fue sintiendo con más confianza y sobre todo, más tranquilidad”, explicó el lateral izquierdo celeste.

Respecto al encuentro de este viernes frente a Francia, que se jugará en el Nizhny Nóvgorod, Laxalt remarcó: “creo que partiremos con la premisa del planteo ante Portugal, pero eso lo decidirá el maestro”. La idea nuestra es siempre que los rivales jueguen poco y que no se sientan cómodos en la cancha. El hecho de que nos respeten todos, nos hace bien.

El lateral, que es pretendido por el Galatasaray de Turquía, habló de Francia y expresó: “tiene un gran potencial en la ofensiva y sabemos que vamos a tener que jugar con mucho sacrificio y entrega. A Mbappé hay que darle la menor cantidad de espacios, porque ya demostró que puede complicar mucho a las defensas”.

Por último, el jugador de la selección no sólo se limitó a describir a Francia y cerró diciendo: “por cómo hay que jugarle a este Uruguay, que se preocupen los demás”.

Su primera experiencia mundialista

El centrocampista uruguayo, Diego Laxalt, aseguró que está “cumpliendo un sueño” y que su primera experiencia mundialista le ha sido más sencilla por el apoyo que recibe de sus compañeros.

“Uno siempre se imagina el Mundial como el mejor torneo del mundo y es una alegría poder disfrutarlo. Es un sueño que estoy cumpliendo y hay que aprovecharlo”. Yo siempre tuve tranquilidad, porque hay unos compañeros que me apoyan mucho y sé que, en este equipo, si lo das todo, va a salir bien”, destacó.

Laxalt, que metió el segundo gol uruguayo, con un disparo que desvió Denis Cheryshev, continuó: “Uno siempre se imagina el Mundial como el mejor torneo del mundo y lo compruebas cuando estás aquí, por eso es una alegría poder disfrutarlo. Es un sueño que estoy cumpliendo y hay que aprovecharlo”.

El centrocampista, que en Rusia está acompañado por ocho familiares, destacó la importancia que tiene el apoyo que Uruguay recibe de su afición.

“Es increíble, somos muy pocos en nuestro país y ver acá, en el otro lado del mundo, tanta gente emociona. Da una alegría enorme que puedan disfrutar con nosotros este momento”, agregó el centrocampista, que considera que, sea cual sea el rival en cuartos, será complicado.

“Se está demostrando en este Mundial que cuesta mucho ganar a cualquier equipo. Por eso, no vale de nada tener preferencia por alguien. Habrá que seguir lo que diga el maestro (Tabárez) y ganar a quien nos toque”.

Galatasaray, tras los pasos de Laxalt

Galatasaray de Turquía, club donde Fernando Muslera es ídolo, está tras los pasos de Diego Laxalt, quien aún mantiene contrato vigente con el Genoa de Italia.

El vínculo del lateral izquierdo de la selección celeste con la institución italiana es hasta 2022, pero el club turco está dispuesto a negociar su salida, si es que se llega a un acuerdo.

Las buenas actuaciones de Laxalt en el equipo de Tabárez despertaron el interés del Galatasaray y todo podría resolverse, luego de la Copa del Mundo.

Según medios turcos, la presencia de Muslera en el Galatasaray y también en la selección junto a Laxalt, puede ser importante a la hora de “convencer” al joven celeste para dejar Italia y emigrar a la Liga de Turquía.

El padre de Laxalt es mecánico automotriz y su madre maestra. El volante de Defensor se crió entre los fierros. Le gustan, pero sólo para “usar y mirar”, no para meter mano. Aprendió a manejar a los 12 años y ahora tiene un BMW modelo 2002 de colección. También es amante de las motos, pero “tuve que dejarlas por el futbol. Mis padres y todo el mundo me lo dijeron. Es un peligro, aunque yo siempre anduve con precaución y nunca me pasó nada”.

Su look de trencitas

Laxalt participó en tres partidos del Apertura y su gran explosión ocurrió en el Sudamericano sub 20. De ahí, viajó a Italia, donde permaneció 12 días. “Me sorprendió todo, aunque estuve bastante ocupado con los papeles; saqué la cédula y firmé el contrato. Salí a pasear un poco y me encantó, me dieron muchísimas ganas de quedarme o de poder volver ahí. Pero estoy tranquilo, porque salió todo bien y ahora voy a poner la cabecita acá, en Defensor”.

No entrenó en Inter, porque el día que lo iba a hacer se resolvió que volviera estos meses a Montevideo. “Conocí las instalaciones, son de otro mundo, te dan una motivación enorme para todo, pero para eso hay que preparase”.

En una ocasión le preguntaron sobre su look de trencitas y dijo: “ Víctor de los Santos, un scouting uruguayo del Chelsea, me dijo que me lo hiciera a los 15 años, que su hija sabía hacerlas. Me gustó, lo vi cómodo y lo dejé hasta ahora. No tengo que peinarme; yo tenía el pelo largo y estaba media hora antes de salir de casa para salir presentable”. Su madre y su novia se encargan ahora de hacérselas una vez por semana: “ Entre las dos, para hacerlo más ágil, porque si no se demora mucho. Es más cómodo”.

Sabías qué… *** Rusia 2018 es su primer Mundial. *** Nació el 7 de febrero de 1993 en Montevideo, Uruguay. *** Mide 1.78 metros y pesa 66 kilos. *** El 16 de marzo de 2016 fue convocado por primera vez a la selección de Uruguay por Óscar Tabárez, para jugar las fechas 5 y 6 de las eliminatorias clasificatorias al Mundial 2018. *** Su padre es mecánico automotriz y su madre maestra. *** En Rusia es acompañado por ocho familiares. *** Su madre y su novia le hacen las trencitas. *** Aprendió a manejar a los 12 años y ahora tiene un BMW modelo 2002 de colección. Es amante de las motos.