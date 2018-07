Estado Mayor Presidencial subsistirá con López Obrador

Poder y dinero

Víctor Sánchez Baños

Fox quiso desaparecerlo, pero retrocedió

Es un equipo de élite, logístico y de inteligencia

Polvorín de Tultepec, urgente reubicación

Andrés Manuel López Obrador ya no se pertenece a él mismo. Pertenece al Estado Mexicano. Su seguridad es fundamental para la estabilidad del país. Por ello, el Presidente electo, hará modificaciones a la estructura del EMP, pero subsistirá. En ello influyó su círculo rojo.

El Estado Mayor Presidencial, a través de la historia se convirtió de un organismo de escoltas o guardaespaldas del presidente en turno. Fue en el gobierno interino de Mariano Paredes, cuando se le dio un Jefe, 6 ayudantes coroneles y 18 segundos ayudantes capitales. Pero el concepto viene desde el primer líder del Estado mexicano, el Emperador Agustín de Iturbide.

Al paso del tiempo, los líderes de Estado fueron protegidos por una élite. Ese grupo, desde aquel entonces, tiene operaciones de logística, protección, inteligencia (que le proporciona información política que necesita el Jefe de Estado). Algunos lo consideran un Ejército dentro de otro. Sin embargo, es un organismo totalmente independiente.

Durante el breve gobierno de Francisco I. Madero, el Estado Mayor Presidencial dependía del Ejército que controlaba Victoriano Huerta, quien finalmente en un complot lo apresó y asesinó. Fue con Manuel Ávila Camacho, cuando se le dio la figura jurídica (en términos generales) a lo que hoy existe.

Bueno, todo esto te lo comento debido a que una de las líneas de campaña de Andrés Manuel López Obrador, fue eliminar ese órgano ya que, según él, no necesita de seguridad. Sin embargo, el círculo alrededor del presidente electo ya lo convencieron. Se mantendrá el EMP con responsabilidades similares a las que actualmente tiene.

López Obrador, quien no le gusta tener personajes cercanos que lo escuchen, ahora es un “activo del Estado”. Esto significa que su seguridad es fundamental para el país. Es el líder del Estado Mexicano que implica su territorio, sus habitantes y su Ejército. Necesita seguridad especializada como la que necesitarán jefes de estado que estarán en su toma de posesión el próximo 1 de diciembre en San Lázaro. No puede dejar, aunque sea una expresión política, su seguridad en manos del pueblo. El pueblo no se especializa en ello y no es justo responsabilizarlo. Además, un presidente, y lo sabe perfectamente AMLO, necesita de información política y social privilegiada; para ello funciona el EMP.

De esto fue convencido el presidente electo. Quizá haga algunas modificaciones a su estructura, pero se mantendrá. Si Madero hubiera tenido un Estado Mayor Presidencial leal a él y no al Ejército, no habría tenido un golpe de Estado que lo llevó a la muerte. La misma historia es la que vivió Salvador Allende, quien fue traicionado por su Ejército, encabezado por Augusto Pinochet y que después lo asesinaría en el Palacio de la Moneda, en Santiago.

Que quede claro, no pongo en duda la lealtad e institucionalidad del Ejército Mexicano. Lo que recalco, es la necesidad de tener un órgano de seguridad, inteligencia y logística, que lo cuide. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump es un Tesoro del gobierno y lo cuida el Departamento del Tesoro. AMLO debe transformar sus ideas del candidato a los hechos del Presidente.

PODEROSOS CABALLEROS: Tultepec, en el Estado de México, entidad que gobierna Alfredo del Mazo, es un polvorín que constantemente cobra su cuota en vidas. Ayer por la mañana, estalló en una casa. Sí una casa habitación que no tiene los mecanismos de seguridad suficientes para evitar una tragedia como las que han ocurrido a través de los años. En este espacio hemos comentado que es fundamental cambiar ese polvorín a zonas alejadas de la población y totalmente aisladas. Se pueden ubicar en zonas que no existan casas en más de un kilómetro alrededor. Cerca de Tultitlán. Lo importante es: primero, contar con un “exceso” de medidas de seguridad y control; segundo, lejos de poblados y tercero, que se les dé a los operadores de pólvora adiestramiento constante. Deben tener un sistema de regaderas de aspersión para mojar la pólvora y evitar que se repita la historia de ayer, que después de la primera explosión llegaron los servicios de emergencia y vinieron más explosiones. Así murieron 24 personas. Urgen cambios y que Tultitlán no tenga pólvora en casas, sino en zonas totalmente aisladas. Cuesta, pero bien vale cualquier precio para evitar más muertes.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: A nivel América Latina, GINgroup, el administrador de capital humano más importante del país que preside Raúl Beyruti, incursionó en las 500 empresas más importes, en la posición 225 en el ranking de Mundo Ejecutivo. El año pasado estuvo entre las más importantes de acuerdo al ranking de Expansión.

