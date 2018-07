La impotencia

Detrás del Poder

José Antonio López Sosa

Si bien es cierto que hay un reconocimiento por parte de las distintas fuerzas políticas, sus liderazgos e incluso buena parte de la militancia, también hay una clara impotencia reflejada en comentarios negativos, malos augurios y una desesperada conmoción en quienes se beneficiaron del partido en el poder y, ven complicado en términos particulares el cambio de partido que se viene el próximo 1 de diciembre.

Se trata de aplaudidores, activistas disfrazados de analistas y/o periodistas que dejarán de tener los privilegios —sobre todo presupuestales—, que mantuvieron por lo menos en los últimos seis años.

Es entendible el enojo, más no la forma como lo están manejando, con escenarios hipotéticos de desastre, con descalificaciones y sobre todo, con insultos permanentes.

Sí, hay libertad de expresión y nadie, absolutamente nadie los puede ni debe callar. Dentro de esa libertad, se puede notar quién la usa para fines particulares y quién de forma seria. Usar la libertad de expresión para fines particulares, es un derecho y al mismo tiempo, es una forma de mostrar la nula ética profesional.

Estas semanas serán un buen termómetro para medir, aquellos que ejercen una crítica frontal a la clase política entrante y aquellos que, en aras de la crítica muestran una impotencia por las razones que ya he expuesto en esta columna.

He insistido en ello, debemos ser críticos, analizar y confrontar, cuestionar y señalar los yerros, no estamos para aplaudirle a los políticos sencillamente porque para eso les pagamos, para que hagan bien su trabajo, pero creo y también insisto, que no debemos mezclar la ira y la impotencia por situaciones particulares y disfrazarlos de crítica genuina.

Sigamos leyendo, escuchando y analizando.

