Amnistía va, y se buscará legalizar mariguana y amapola: Olga Sánchez

Tras la puerta del poder

Roberto Vizcaíno

La ex ministra Olga Sánchez Cordero dice que el primero de septiembre sí asumirá el cargo de senadora de la República, y que ocupará su escaño hasta fines de noviembre cuando pedirá licencia indefinida para tomar el cargo de secretaria de Gobernación.

En esos 3 meses buscará establecer relaciones con sus compañeros de cámara y sus coordinadores, y conocer las agendas legislativas de las diferentes fuerzas políticas para luego, como titular de Gobernación, negociar acuerdos y avanzar en iniciativas del interés del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Y de entrada ayer, en el noticiero mañanero de Carlos Loret en Televisa, la ex ministra anunció el adelgazamiento de la Secretaría de Gobernación a la cual se le quitará el área de Seguridad Pública y el Cisen.

Seguridad Pública volverá a ser Secretaría, y el Cisen simplemente desaparecerá.

Doña Olga informó que ya habló con los 32 gobernadores y con los dirigentes del PRI, PAN y PRD con quienes ya estableció un puente de comunicación directa y permanente.

Al parecer el primero en llamar fue a Alfredo del Mazo, gobernador del Estado de México con quien dijo haber tenido una conversación amable y productiva.

De igual forma, y respecto de los asuntos que dice inevitablemente enfrentará una vez que llegue a Gobernación a partir del 1 de diciembre, está el de la posible corrupción de funcionarios, gobernadores y alcaldes… y otros.

Para enfrentar este tema, dijo, tiene la instrucción de su jefe Andrés Manuel López Obrador de echar a andar a las instituciones autónomas para que ellas se encarguen de enfrentar esos temas, sin dejarlos pasar.

Adelantó tener iniciativas para la legalización del consumo, producción y trasiego de la mariguana y una propuesta para igualmente legalizar la producción y consumo de la amapola, de donde sale la heroína y que hoy se produce ilegalmente en al menos 120 municipios, en su mayoría de Guerrero.

Su propuesta es que la amapola sea regulada y controlada por el Estado con destino principal a la industria farmacéutica.

En cuanto a la controvertida amnistía a delincuentes, explicó que esta sería una Ley emitida por el Congreso, y que deberá ajustarse a convenios internacionales que impiden sea aplicada a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, o de alto impacto como el secuestro, extorsión, violación, trata de personas, desaparición u homicidio.

Ya tiene esbozada la iniciativa, y además otra para reducción de penas que beneficiaría a campesinos productores de enervantes y a jóvenes involucrados en narcomenudeo o producción de drogas.

Los narcos pesados no entrarían en esa amnistía.

Sánchez Cordero habló de una Justicia transicional, que es clave en sociedades con gran descomposición como la mexicana en este momento.

En esa justicia, explicó, las víctimas tienen 4 derechos: el derecho a la verdad, saber dónde está su familiar: el derecho a que los responsables paguen; el derecho a la reparación y a los mecanismos de no repetición.

En cuanto a los movimientos sociales, dijo hay dos causas; los que representan un reclamo justo y los que buscan el chantaje.

Con todos se dialogará. Los que proceden serán canalizados a las autoridades correspondientes y los que no, pues se desecharán.

¿Habrá uso de la fuerza?

“Procuraremos no hacerlo… Andrés es de la idea de que la violencia no puede ser combatida con la violencia…”, señaló.

Ebrard gana SRE a Vasconcelos

Sorpresivamente, Andrés Manuel López Obrador anunció ayer el primer cambio en su virtual gabinete: Marcelo Ebrard dijo, entra como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores en lugar de Héctor Vasconcelos, quien ocupará su escaño como Senador de la República y buscará ser presidente de la Comisión de Relaciones en esa cámara, afirmó.

¿Por qué el cambio? Porque a Ebrard le tengo toda la confianza, afirmó.

Ebrard trabaja ya en la preparación del encuentro de López Obrador con Mike Pompeo, secretario de Estado de Donald Trump así como su participación en el encuentro de presidentes de la Alianza del Pacífico en Puerto Vallarta el 24 de julio.

La designación fue adelantada por Belinda al felicitar a Ebrard vía twitter.

Simple: ¿el PRD ya no sirve?, lo cambiamos: Juan Zepeda

Juan Zepeda, ex candidato a la gubernatura del Estado de México y virtual nuevo Senador de la República por primera minoría, considera que no hay responsable directo del “peor resultado electoral en la historia del PRD”, e invitó a militantes y dirigentes de este partido a considerar dos opciones:

Uno: Refundarlo de manera profunda y real a través de reformar estatutos, disolver de una vez por todas a las tribus o corrientes porque este partido no puede seguir siendo una especie de franquicia para obtener candidaturas, sino una institución para enarbolar las luchas de los sectores progresistas, y hacer trabajo territorial y recuperar a los militantes que abandonamos.

O, Dos: si ya no sirve, hay que disolverlo y fundar otro partido a través de un llamado a los sectores progresistas del país.

Lider de PAN a sus gobernadores: ni se metan

Damián Zepeda, líder sustituto del PAN, paró en seco a los 7 gobernadores que integran la Conago panista, y que han señalado su intención de refundar al PAN y asumir el control de este partido.

A ellos les indicó que ni la dirigencia actual del blanquiazul, ni ellos, o los alcaldes o legisladores panistas, elegirán al nuevo presidente del partido. Este, les adelantó, será electo por la propia militancia del blanquiazul con completa libertad, según lo establecen los estatutos. ¡Orale!…

Impugnará Morena multa por 197 mdp

Andrés Manuel López Obrador se inconformó ayer con la multa de 197 millones que ayer le impuso el INE a Morena por haber creado un fideicomiso para damnificados que al final fue utilizado para cuestiones electorales.

El virtual nuevo presidente de México indicó que su partido impugnará esa multa ante el Trife.

Dijo que no hubo triangulación alguna en el fideicomiso creado para apoyar a damnificados de los sismos de septiembre de 2017.

Igual que EPN y AMLO

Reflejo del encuentro del martes pasado en Palacio Nacional entre Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, ayer por la mañana ocurrió una reunión entre José Ramón Amieva, jefe interino de Gobierno de la CDMX y Claudia Sheinbaum, ganadora de la contienda por ese cargo.

Ambos se encontraron a las 10:55 de ayer en la puerta del viejo edificio de Gobierno capitalino en el Zócalo.

El encuentro, se dijo, fue para establecer los pasos de la transición del gobierno de la ciudad.

El primer descontón a EPN

A pesar de que Andrés Manuel López Obrador afirmó que no habría críticas al gobierno saliente de Peña Nieto, el ex colosista y ex foxista Alfonso Durazo, designado como próximo titular de la todavía inexistente Secretaría de Seguridad Pública se quejó de que la actual crisis de inseguridad ocurre por… “el uso perverso de las instituciones”. Y de entrada consideró como un “error” que Enrique Peña Nieto haya integrado (la Seguridad) a la Secretaría de Gobernación.

Rebasó los 30 millones de votos: INE

Concluido el cómputo de la elección presidencial, AMLO sumó 30 millones 381 mil votos para alcanzar un 53.17% de la elección. Ello estableció un nuevo récord político.

Ricardo Anaya a su vez obtuvo 12 millones 582 mil 494 sufragios para logar el 22.26% y José Antonio Meade 9 millones 284 mil 111 votos para logar el 16.43% de los sufragios emitidos. Al final Jaime Rodríguez Calderón logra 2 millones 959 mil 300 votos para quedar con un no tan malo 5.23%.

