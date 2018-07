“Ídolos 2.0” triunfa con las divas del pop

Marta Sánchez, Belinda y Paulina Rubio ofrecieron espectacular concierto en el Palacio de los Deportes

“La Chica Dorada” fue la encargada de abrir el concierto

Arturo Arellano

Hugo Mejuto reinventa su concepto “Ídolos”, bañándolo de glamour con la presencia de las divas del pop en español, Marta Sánchez, Belinda y Paulina Rubio, quienes ofrecieron un espectacular concierto en el Palacio de los Deportes, bajo el título “Ídolos 2.0”. Este concepto no quedará sólo en el show en vivo, sino que planean llevarlo al estudio con algunas colaboraciones.

Previo al show, Belinda y Marta Sánchez ofrecieron una conferencia de prensa en la que detallaron que “siendo un concepto, evidentemente se trata de estar juntas en el escenario. Tendremos nuestra oportunidad en solitario cada una, pero lo emocionante es converger nuestras voces y canciones. Marta y yo estamos listas para cantar juntas y ofrecer lo mejor de nosotras”, dijo Belinda.

“Agradecemos a Hugo Mejuto, yo principalmente porque pensó en mí, por tomarme en cuenta junto a estas estrellas. Me toca ofrecer lo mejor de mi repertorio y entablar una buena mancuerna con ellas”, no obstante, negó que fuera a interpretar “El sapito”, “Ya lo canté en el Azteca y fue espectacular” comentó. Lo mismo coincidieron en que “este proyecto seguramente da para más, estamos esperando a lo que nos diga Hugo Mejuto, pero sin duda está la posibilidad de llevar esto al estudio de grabación, no sabemos depende del productor, pero nosotras estamos puestas”, la única participación que quedaría en duda para esta posible grabación sería la de “La chica dorada” Paulina Rubio, quien no estuvo en la conferencia.

Finalmente, Belinda lanzó un mensaje importante, luego de su alejamiento de proyectos en Hollywood, “Creo que lo mejor esta en México y es hora de empezar a valorarlos como mexicanos y como país, dejar de estar a la sombra de Estados Unidos. No digo que esté mal trabajar allá, pero yo me pregunto por qué no quedarse e impulsar a tu propio país. Eso decidí hacer yo, si de pronto sale un proyecto bueno en Estados Unidos lo pensaría, pero mi idea ahora mismo es estar en mi México. Todos deberíamos empezar a creer en nuestro cine, nuestra música, nuestros artistas, los mexicanos somos extraordinarios en muchas disciplinas y sería bueno que lo empezaremos a creer”.

Lo mismo, celebró el triunfo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de México: “Estoy feliz y emocionada porque se viene un cambio verdadero para México”, dijo antes de abandonar el recinto donde se realizó la conferencia de prensa.

“Ídolos 2.0” se llevó a cabo con éxito en el Palacio de los Deportes, con la participación de las tres extraordinarias divas del pop interpretando cada uno de sus éxitos.

El Domo de Cobre cimbró con el recorrido de éxitos

Paulina Rubio, Belinda y Marta Sánchez sumaron sus talentos en el concepto “Ídolos 2.0”, con el que dejaron un grato sabor de boca a la audiencia que aplaudió las sorpresas y el recorrido de éxitos, y que incluyó una interpretación a dueto de “Desesperada” entre las dos últimas.

En esta ocasión fue Paulina Rubio la encargada de abrir la presentación en la que no sólo dejó en claro el cariño de su público, sino que también se dio su tiempo para complacer y hablar con sus fans.

“Mío”, “Mi nuevo vicio”, ”Ni una sola palabra”, “Lo haré por ti”, “Todo mi amor”, “Yo no soy esa mujer”, “El último adiós”, “Nada fue un error”, “Causa y efecto” fueron parte del repertorio de la ex Timbiriche, quien con un “¡Viva México!” dejó el escenario.

Tras la actuación de Paulina y luego de unos minutos de espera, el Palacio de los Deportes se llenó con la voz de la española Martha Sánchez, quien se hizo acompañar por una impactante coreografía de 40 bailarines y luces. “Soy yo” fue el tema con el que la española celebró con su público mexicano el estar en este cartel al lado de Paulina y Belinda, aunque no dio tregua pues inmediatamente saltó a “Dime la verdad” y “No controles”.

La velada prosiguió y Belinda se lució no sólo con su atuendo sino también reviviendo temas como “Lo siento”, “Vivir”, “Boba niña nice”, donde mostró sus dotes con la guitarra y la batería, mientras su público la consentía con fuertes coros.

Así llegó la sorpresa por parte de Belinda, quien sin más presentó a Jay de la Cueva para entonar “Muriendo lento”, tema con el que la euforia se desbordó sin más logrando que miles de luces formara un gran manto luminoso.

Con “Colgado en tus manos”, Marta Sánchez logró volcar al público de felicidad, mientras Belinda regresó impactando con su vestuario, su escenografía y con “Ángel” y “En la oscuridad”.