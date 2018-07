A Trump no le desagradan paralelismos entre él y AMLO

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para su viaje a nuestro país, a invitación expresa de Andrés Manuel López Obrador. O sea, que el inquilino de la Casa Blanca viajará nuestro país en condiciones muy, pero muy diferentes a cuando, siendo candidato del Partido Republicano, vino a México, gracias a las negociaciones del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray -que ahora anda tan de “capa caída”-, con el yerno y primer asesor del presidente norteamericano, Jared Kushner en lo que, como se recordará, le costó el puesto al aún funcionario mexicano, y todo para qué, pues ahora el canciller se ha quedado sin nada.

Será el próximo 1 de diciembre, en la toma de posesión del virtual presidente electo, cuando, todo parece indicar, Trump esté presente, junto con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau y otros muy destacados líderes mundiales.

De hecho, el mandatario estadunidense fue de los primeros en comunicarse vía telefónica con AMLO para desearle éxito en la alta responsabilidad que consiguió ganar “a la tercera”, porque esa fue la “vencida”.

Eso sí, dos cuestiones habrán de despejarse: si en realidad López Obrador le ofreció el avión presidencial a su quasi homólogo estadunidense, o bien, si la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, así como la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnsky, logran convencerlo de que como jefe del Ejecutivo, no puede hacer realidad aquello de que no usará al Estado Mayor Presidencial ni viajará en el avión y helicópteros presidenciales, sino en líneas comerciales. Ya lo dijo la dirigente morenista “Andrés Manuel, ya no se pertenece”. ¿Será?

Por otra parte, no sólo en los corrillos políticos del vecino del norte, mucho se comenta que al inquilino de la Casa Blanca no le preocupa mayormente la llegada de López Obrador a la Presidencia de la República; ya hasta apodo le puso, por aquello de que no sólo en medios estadunidenses se han manejado las probables coincidencias entre uno y otro.

“Juan Trump”, ese se supone que es el sobrenombre del virtual presidente electo de México, creación del propio Donald Trump, a quien por cierto, no le desagrada esos paralelismos que hicieron entre él y el tabasqueño y hasta espera trabajar mejor con el de Macuspana que con el presidente Enrique Peña Nieto.

MUNICIONES

*** Rodrigo Pliego Abraham, es el nuevo director general de Finanzas, Administración y Control Interno, de Grupo Salinas, dinámica empresa que constantemente se está innovando y colocándose a la vanguardia. Fue designado en esta nueva e importante encomienda por Ricardo Salinas Pliego y Pedro Padilla Longoria, presidente del Consejo de Administración y director general de Grupo Salinas, respectivamente. El objetivo de este movimiento, es agrupar las áreas de finanzas administración y control, a fin de eficientar y fortalecer las unidades de negocio, a través del talento, la experiencia, la dedicación y el liderazgo de los titulares de cada una de estas áreas. Enhorabuena.

*** Resulta que la única comisionada del INFODF, Elsa Bibiana Peralta, ya dejó de lado la autonomía de su encargo y de plano, ya hizo de lado al PRI para, ojo, “coquetear” con Morena, ahora que ese partido arrasó con todo. El objetivo de Bibiana Peralta, está más que claro; lo que pretende es hacerse de la presidencia de dicho Instituto y para ello ha mantenido reuniones con Alfonso Suárez del Real. Y si alguna duda hubiera de esto, ahí están sus propias redes sociales.

*** Jesús Suárez y Jonathan Romo son dos dirigentes del PRD que reconocieron el triunfo de Víctor Romo a la alcaldía de Miguel Hidalgo, y por ende, llamaron a la ex abanderada del PAN a esa misma posición, Margarita Martínez Fisher, a reconocer su derrota “y que no pierda el tiempo en impugnar las decisiones que ya tomó la ciudadanía”. Es más, ambos dirigentes admitieron lo dolorosa que es la derrota, “pero tenemos que asumir que perdimos y analizar los errores cometidos para ver hacia adelante… ahora nos toca convertirnos en una oposición responsable y vigilante”, e hicieron votos por que Víctor Romo cumpla sus promesas de campaña. Hay que aclarar que esta derrota del PAN, se debe también a la pésima gestión que hizo al frente de la Miguel Hidalgo, ni más ni menos que Xóchitl Gálvez, que muy contenta, llegará a un escaño al Senado de la República. ¡Qué tal!

*** A los nombres de Roberto Gil Zuarth, Marko Cortés, Rafael Moreno Valle y hasta el propio Ricardo Anaya, para suceder a Damián Zepeda en la dirigencia del PAN, habrá de sumarse uno más: el de Miguel Márquez Márquez, que aún gobierna Guanajuato y sin duda, entregó muy buenas cuentas ante el “tsunami” Morena, pues el triunfo de Diego Sinhué Rodríguez, -quien ayer recibió su constancia de mayoría-, al gobierno del estado, fue inobjetable, pues consiguió la victoria con un millón 143 mil 49 votos contra 553 mil 639 del ex panista convertido a Morena Ricardo Sheffield, quien supuso que era suficiente “colgarse” de la marca AMLO. Por cierto, el panista Rodríguez Vallejo, dio a conocer que a la brevedad buscará un encuentro con López Obrador, con quien está dispuesto a trabajar pero, ojo, Diego Sinhué aclaró que si es necesario no se quedará callado e incluso levantará la voz para reclamar.

*** Ahora sí que “rasguñando”, la candidata del PAN al gobierno de Puebla, Martha Erika Alonso, preservó para el partido albiazul otro de sus bastiones: Puebla, aunque no con la contundencia con la que Acción Nacional conserva Guanajuato. Ayer, la esposa del ex gobernador Moreno Valle recibió su constancia de mayoría en el Instituto Estatal Electoral, sede que estuvo rodeada de policías para evitar zafarranchos de parte de los seguidores del ex candidato de Morena, Luis Miguel Barbosa, que organizó una marcha de rechazo, pues sigue sosteniendo que ganó por más de un 10%. En su discurso, la señora Alonso subrayó que en los comicios poblanos finalmente,” ganó la verdad sobre la violencia y la mentira”, al tiempo que sin decir su nombre, hizo un llamado a “Barbosa y compañía” a respetar los resultados. Ahora, sólo falta que le hagan caso.

