Legítimas 100 representaciones de “El privilegio de mandar”

El comediante Andrés Bustamante fue el encargado de develar la placa

Asael Grande

Después de 12 años, y con su regreso a la pantalla chica de la segunda temporada del programa “El privilegio de mandar”, la parodia política televisiva, misma que se transmite por “las estrellas”, festejó sus 100 representaciones en el escenario del Centro Cultural Teatro II, ante un público que fue testigo de los hechos políticos ocurridos en lo que fue el proceso electoral de la elección presidencial de 2018, y una parodia de quienes fueron los principales actores políticos del país, tales como Alejandra Barrales, Ricardo Anaya, Vicente Fox, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador (ganador de la elección presidencial), entre otros, incluyendo al presidente Enrique Peña, y al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

El programa, que se transmite los lunes a las 23:00 horas, y que ha tenido el mismo éxito que tuvo el que pasó hace seis años, contó en su elenco con los actores Lalo España (Doña Márgara Francisca, y parodia a Carlos Salinas de Gortari), Gerson Andrade (a Donald Trump), Christian Ahumada (a Andrés Manuel López Obrador), Claudio Herrera (a Felipe Calderón), Yekaterina Kiev (a Margarita Zavala), Dalia Polanco (a Claudia Sheimbaum), y Pierre Ángelo (a Enrique Peña Nieto). “El privilegio de mandar”, serie producida por Reynaldo López, presentó en su festejo por sus 100 representaciones ininterrumpidas, un gran contenido basado en la sátira y parodia política, que arrancó risas y carcajadas de los asistentes, quienes también disfrutaron la parodia de personajes como Alejandra Barrales, José Antonio Meade, Ricardo Anaya, y Jaime Rodríguez “El Bronco”.

Al inicio del espectáculo cómico, el público ríe a carcajadas con la fundación de la Gran Tenochtitlán que, convertida en “Chingotitlán”, vio nacer a los tres candidatos presidenciales: Obrador, Meade y Anaya, quienes, durante el espectáculo, buscan la manera de contender por la candidatura presidencial, no sin antes, presenciar un discurso antinacional de Donald Trump, y su muro.

Antes de realizarse en el show, un debate presidencial, el comediante Indio Brayan, con su peculiar estilo de hacer comedia, hace reír al público con un discurso sobre las canciones que utilizan los partidos políticos para tratar de ganar votantes electorales. Otro momento espectacular de “El privilegio de mandar” fue una parodia de La guerra de las galaxias, en la que ‘El Peje’, quiere acabar con el lado oscuro de la fuerza: la mafia del poder. Finalmente, los tres candidatos presidenciales se enfrascan en un divertido debate, mismo que es moderado por el Indio Brayan, y del que resulta ganador Andrés Manuel López Obrador, interpretado por Christian Ahumada.

Al finalizar la función especial, llena de comedia, humor y carcajadas, se invitó al escenario para develar la placa conmemorativa de las 100 representaciones de “El privilegio de mandar”, al comediante Andrés Bustamante, humorista mexicano, célebre por su programa de televisión El Güiri Güiri: “en realidad están todos, nada más falta Belinda. Para mí es un verdadero gusto estar con verdaderas celebridades de nuestro país, es un honor asistir a esta develación de placa, ya había visto elshow, lo han ido actualizando, yo festejo que se haga humor político, el humor es de las pocas venganzas que tiene el pueblo contra los políticos malos, tenemos que defender que se siga haciendo humor, porque el humor es una forma de crítica muy mexicana, a nosotros nos gusta reírnos mucho, reírse significa que nos importa mucho, y por eso, hacer algo como lo que hicieron estos compañeros, es algo que debemos festejar, y promover que siga sucediendo, el humor es también una forma de no dejarnos de lo que no nos gusta, a muchos políticos no les gusta que se hagan imitaciones de ellos, porque hay una frase que dice que ‘si te ríes, te llevas’, y el hecho de nosotros nos podamos reír de los políticos, y de las situaciones de la política, nos empareja, y es algo que no debemos perder, por eso yo aplaudo el esfuerzo de esta puesta en escena”.